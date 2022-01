16 đội Liên Minh Huyền Thoại tranh suất dự SEA Games 31

Các đội tuyển sẽ phải trải qua 3 vòng tranh tài để có thể trở thành đại diện của Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Sau 7 ngày mở cổng đăng ký, ban tổ chức vòng loại SEA Games 31 ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đã chọn ra 16 đội tuyển đủ điều kiện thi đấu. Trong đó, 8 đội đang chơi ở VCS (Vietnam Championship Series - giải vô địch LMHT Việt Nam) là GAM eSports, Team Flash, SBTC eSports, Team Secret, Luxury eSports, ⁠Saigon Buffalo, Burst The Sky và Ceberus eSports. 8 đại diện còn lại là bán chuyên.

Bảng đấu cụ thể ở vòng loại SEA Games 31, bộ môn LMHT. Ảnh: Vietnam eSports TV.

16 đội này được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm. Các trận đấu diễn ra theo thể thức BO1 (Best Of One). Bốn đội có điểm số tốt nhất ở mỗi bảng sẽ bước vào vòng 2.

Tại vòng 2, 8 đội sẽ thi đấu vòng trong một lượt theo thể thức BO3 để chọn ra 4 đại diện vào vòng cuối. Tại đây, 4 đội sẽ được chia vào 2 cặp đấu bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ vào chung kết để tranh suất dự SEA Games 31. Thời gian diễn ra vòng loại là 7/2-12/3.

Ứng cử viên hàng đầu cho suất dự SEA Games là Cerberus eSports. Họ vừa giành chức vô địch VCS Mùa Đông 2021 đầy thuyết phục. Những cái tên khác như GAM eSports, Saigon Buffalo... cũng rất đáng gờm.

Tại SEA Games 31, LMHT Việt Nam nhiều khả năng giành huy chương vàng. Nhiều năm qua, các đại diện VCS vượt trội những đối thủ trong khu vực Đông Nam Á và được Riot, nhà phát hành tựa game LMHT, công nhận là một khu vực độc lập, giống Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ.

Song song với vòng loại SEA Games 31, 8 đại diện của VCS cũng thi đấu ở VCS Mùa Xuân 2022. Đội vô địch giải đấu này sẽ tham dự Mid Season Invitational, nơi quy tụ các nhà vô địch khu vực trên toàn thế giới.

Ngoài LMHT, 7 môn eSports còn lại ở SEA Games 31 là LMHT Tốc Chiến, Liên Quân Mobile, PUGB Mobile, Free Fire, FIFA Online 4, Crossfire (Đột Kích) và Mobile Legends: Bang Bang.