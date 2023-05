16 con đường đi bộ đẹp nhất thế giới

The Narrows (Utah, Mỹ) đưa những người đi bộ xuyên qua một hẻm núi tuyệt đẹp. Khi đi bộ qua The Narrows, độ sâu của dòng nước sẽ chạm đến mắt cá chân hoặc đầu gối của du khách. Điều này làm cho chuyến đi bộ vừa đẹp bởi cảnh quan thiên nhiên vừa sảng khoái do dòng nước. Ảnh: Frances Gunn/Unsplash.