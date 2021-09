150.000 F0 ở TP.HCM chưa được cấp mã bệnh nhân

Tất cả F0 ở TP.HCM đều có trong danh sách được cấp thuốc, điều trị. Tuy nhiên, các trường hợp này chưa được cấp mã số quốc gia.

Chiều 27/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua và các quyết sách được người dân quan tâm.

Buổi họp báo có ông Lê Hải Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP; và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.

Mỗi ngày có khoảng 300 tấn hàng về các chợ

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết để chuẩn bị cung ứng hàng hóa cho TP.HCM sau 30/9, Sở đã làm việc với các đơn vị để cùng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tiêm vaccine. Lực lượng shipper và hệ thống phân phối hàng hóa đều đang được ráo riết hoàn thành công tác tiêm vaccine.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: Thu Hằng.

Về chuẩn bị nguồn hàng cung ứng, sở đã tổ chức 3 điểm trung chuyển tại 3 chợ đầu mối. Mỗi ngày khoảng 300 tấn hàng về các chợ này để phục vụ người dân trên địa bàn TP.HCM.

Về cung ứng hàng hóa tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Sở đang tổ chức lại. Các đơn vị trước đây phải đóng cửa thì Sở có quan điểm mở lại trong điều kiện an toàn.

Về đi chợ hộ, Sở Công Thương thời gian qua đã phối hợp với các địa phương để làm tốt công tác này. Việc đi chợ hộ hiện có nhiều phương thức như qua tổ Covid-19 cộng đồng, siêu thị bán hàng online, shipper đi chợ hộ cho dân…

Thời gian qua, TP đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người dân. Ngoài ra, Sở triển khai dự án phân phối hàng hóa tới tay người dân như chợ nghĩa tình, siêu thị 0 đồng.

Để chuẩn bị cho thời gian tới, Sở Công Thương đã làm việc với các sở, ngành, quận, huyện, phối hợp tổ chức, kiểm tra chặt chẽ, đánh giá nguy cơ, khả năng kiểm soát trước khi đưa chợ đầu mối, nông sản hoạt động trở lại. Sở Công Thương đã đề nghị 22 địa phương rà soát, xây dựng phương án hoạt động phù hợp để tổ chức hoạt động chợ trở lại trong điều kiện an toàn.

Sở cũng rà soát việc cung ứng hàng hóa toàn TP để xây dựng mô hình hoạt động bền vững hơn giai đoạn tới. Sở cũng phối hợp hiệp hội doanh nghiệp, UBND địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất… để hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất trở lại trong điều kiện an toàn.

Điều tra cán bộ quản lý dược tham ô thuốc kháng virus

Trả lời câu hỏi của Zing về việc điều tra các hành vi mua bán thuốc kháng virus trái phép, thượng tá Huỳnh Quang Tiến, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, Công an TP.HCM đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, đặc biệt đối tượng lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi cung cấp, phân phối, tiêm vaccine; buôn bán vật tư y tế thiết bị phòng chống dịch trái phép; sản xuất hàng giả… Riêng với hành vi bán thuốc điều trị Covid-19 trái phép, Công an TP đã và đang xử lý 2 vụ việc.

Trong đó có một vụ mua bán thuốc kháng virus trái phép và một vụ mua bán thuốc tân dược giả có tác dụng phòng, ngừa Covid-19.

Thượng tá Huỳnh Quang Tiến, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Thu Hằng.

Công an TP đã khởi tố một vụ án với 3 bị can về sản xuất hàng giả, buôn bán thuốc tân dược giả các nhãn hiệu. Công an TP đang điều tra hành vi tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng virus Monulpiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại Trung tâm Y tế quận Bình Tân và Tân Phú cùng các đối tượng liên quan.

"Công an đang tăng cường quản lý địa bàn, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xác minh, bắt giữ trường hợp đăng tin quảng cáo, rao bán các thuốc điều trị Covid-19", đại diện Công an TP cho biết.

Rà soát các trường hợp rời TP.HCM, tự đi xe máy về quê

Tại buổi họp báo, Zing đặt câu hỏi về việc thời gian qua, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận tình trạng người dân tự đi xe máy từ TP.HCM về quê. Công an quản lý thế nào và tại sao người dân có thể rời TP.HCM khi thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16, yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”.

Trả lời vấn đề này, thượng tá Huỳnh Quang Tiến, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết với việc kiểm soát người dân từ TP.HCM qua các tỉnh, Công an TP đã tổ chức 12 chốt trạm kiểm soát cấp TP và 39 trạm cấp quận, huyện trên các tuyến đường giáp ranh. Ở các tỉnh giáp ranh, các địa phương cũng bố trí các chốt tương tự. Như vậy, một điểm giáp ranh có 2 chốt (một của TP.HCM và một của tỉnh bạn).

Trên địa bàn TP.HCM, tất cả các chốt giáp ranh đều có lực lượng Công an TP.HCM và Bộ Công an tăng cường giám sát, ngoài ra, còn có lực lượng quân sự, y tế… Việc tổ chức kiểm soát được thực hiện 24/24h.

Với tất cả các chốt kiểm soát giáp ranh các tỉnh đều được lắp đặt camera, giám sát 24/24h và những tín hiệu, dữ liệu truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy của công an TP để giám sát. Điều này cho thấy việc tổ chức kiểm soát rất chặt chẽ, nghiêm túc. Về tình trạng người dân rời TP.HCM, đại diện công an cho biết sẽ ghi nhận, rà soát và phối hợp với công an các địa phương giáp ranh để xác minh xem những trường hợp này bằng cách thức nào mà đi qua được các chốt kiểm soát, từ đó, TP sẽ có các biện pháp kiểm soát phòng ngừa, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch thời gian tới.

150.000 F0 chưa được cấp mã bệnh nhân

Trả lời câu hỏi về lý do Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân cho các F0 được phát hiện qua test nhanh, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) cho biết theo quy định của Bộ Y tế, để xác định một trường hợp là F0 cần xác định bằng kỹ thuật PCR. Test nhanh có hạn chế là làm độ nhạy và đặc hiệu không cao.

Tuy nhiên, tháng 8 và tháng 9, số ca bệnh tăng nhanh và xảy ra đại dịch. Trong bối cảnh đó, về khoa học, một trường hợp có biểu hiện lâm sàng của mắc Covid-19 qua test nhanh thì cần được xác nhận nhiễm để điều trị thay vì chờ PCR. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có công văn cho phép công nhận người có kết quả test nhanh dương tính là F0.

TP.HCM thời gian qua đã ghi nhận tất cả trường hợp test nhanh dương tính là F0 và quản lý đúng quy định, đảm bảo điều kiện cách ly, chăm sóc tại nhà, phát gói thuốc A, B, C để chăm sóc F0 tại cộng đồng. Tất cả bệnh nhân này đều có trong danh sách của TP.HCM đều được cấp thuốc, điều trị.

Tuy nhiên, các trường hợp này chưa được cấp mã số quốc gia. Vừa qua, Sở có văn bản đề nghị Bộ Y tế bổ sung các trường hợp này vào danh sách quốc gia. Theo thống kê của TP, có gần 150.000 F0 thuộc nhóm này.

Vì sao trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3?

Lý giải nguyên nhân trì hoãn chi trả gói hỗ trợ đợt 3 tại TP.HCM, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM (Sở LĐTBXH) cho biết những ngày qua, UBND TP và các sở ngành đang rất khẩn trương triển khai nhưng trong quá trình triển khai gặp một số trục trặc.

Vị đại diện Sở LĐTBXH cho biết mặc dù sở và chính quyền các quận huyện rất khẩn trương, liên tục cập nhật nhưng số lượng người dân rất lớn, hơn 7 triệu người, bao gồm cả người phụ thuộc của người khó khăn. Đơn vị phải rà soát lại để không xảy ra bỏ trùng, bỏ sót. Do đó, quá trình tích hợp gặp một số trục trặc dẫn đến trì hoãn.

"Đến ngày 1/10, Sở sẽ cố gắng xong phần nào để thông báo ngay cho quận huyện chi phần đó. Tiền đã được chuyển đến quận, huyện và chỉ chờ việc rà soát, tích hợp thông tin hoàn thiện để chi trả đến người dân", đại diện Sở LĐTBXH nói.

Số tử vong tại TP.HCM tiếp tục giảm, thấp nhất hơn một tháng qua

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, đến nay, thành phố đang điều trị hơn 38.600 bệnh nhân, trong đó có 3.612 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.856 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Thành phố ghi nhận 122 trường hợp tử vong trong ngày 26/9, tổng số ca tử vong từ 1/1 đến nay là 14.500.

Trong ngày 26/9, số ca thở máy và số ca tử vong tại TP.HCM đều giảm. Số bệnh nhân nhập viện ngày 26/9 là 2.805 ca, thấp hơn số bệnh nhân xuất viện là 2.936 ca.

Tình hình dịch bệnh TP.HCM 22/8 tới nay Nguồn: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM Nhãn 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Ca nặng thở máy Ca 2519 2563 2609 2639 2697 2739 2246 2372 2752 2699 3369 4172 2266 2706 2915 5196 3616 2793 2783 2790 2690 2616 2576 2529 2544 2514 2420 2350 2342 2234 2174 2056 2037 1918 1918 1856 Ca tử vong trong ngày

340 292 266 242 287 271 256 245 335 303 217 250 256 222 233 253 268 203 195 188 200 228 199 189 160 166 165 182 163 184 181 175 140 123 131 122 Ca nhiễm mới trong ngày

4193 4251 4627 5294 3934 5383 5481 4957 5889 5444 5368 5963 8499 4104 6223 7122 7310 7380 5549 7539 5629 6158 5446 6312 5301 5735 5972 4237 5496 5171 6521 5435 5052 3786 4050 5121 Ca xuất viện

1742 1671 2071 2309 2121 2236 2643 2246 2372 3053 2699 3369 4172 2266 2706 2915 5196 3616 3116 3700 3392 2925 2553 3100 2506 2507 3287 2270 2637 2301 2725 3258 3260 3607 3495 2936













































































Về xét nghiệm, từ 18h ngày 25/9 đến 18h 26/9, thành phố đã lấy hơn 1,13 triệu mẫu, trong đó gần 4.200 mẫu đơn và 78 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1,12 triệu mẫu.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 26/9 là hơn 9,6 triệu mẫu (tổng số mũi 1 là 6,8 triệu, mũi 2 là 2,8 triệu). Hơn 1,1 triệu người trên 65 tuổi, có bệnh lý nền đã được tiêm vaccine.

Từ 0h ngày 16/9, TP.HCM tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết 30/9, nới lỏng một số hoạt động.

Hiện, TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.

Theo chỉ thị này, từ 0h ngày 1/10, TP.HCM dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19” của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến 27/9, TP.HCM ghi nhận hơn 372.000 ca nhiễm nCoV. Đô thị lớn nhất cả nước đã trải qua hơn 4 tháng giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ khác nhau.