15 triệu đồng ủng hộ Thùy Tiên và sự chịu chi của fan sắc đẹp Việt

Nhiều fan Việt sẵn sàng chi tiền triệu để tham gia các hoạt động có hoa hậu, á hậu họ yêu thích. Cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp đang lớn mạnh chưa từng có và rất chịu chi.

Cộng đồng người hâm mộ của các cuộc thi hoa hậu và người đẹp Việt - gọi ngắn gọn là "fan sắc đẹp" đang được coi như một thế lực. Họ giúp nhiều người đẹp Việt thắng bình chọn trong những đấu trường nhan sắc quốc tế, họ cũng có thể khiến những fanpage của các cuộc thi lên/xuống follow (theo dõi) với tốc độ đáng bất ngờ.

Sự hoạt động của cộng đồng fan sắc đẹp Việt vẫn còn những yếu tố gây tranh luận. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cộng đồng này đang hoạt động cuồng nhiệt trên mạng xã hội để ủng hộ thần tượng. Ngoài ra, một số hội nhóm cũng có những hoạt động như làm từ thiện, fan meeting… Nhiều người hâm mộ cho biết sẵn sàng chi tiền để ủng hộ á hậu, hoa hậu họ yêu thích.

Quy mô hoạt động của các hội nhóm fan sắc đẹp

Tối 2/11, Thùy Tiên trở về nước sau thời gian dài ở Bali để tham gia các hoạt động của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International. Hoa hậu được hàng trăm người hâm mộ tới đón ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Thùy Tiên đang là một trong những người đẹp có lượt fan đông đảo nhất. Trao đổi với Zing, đại diện truyền thông của Thùy Tiên cho biết FC chính thức trong nhóm của hoa hậu hiện có khoảng 88.000 thành viên.

Họ hoạt động năng nổ trên mạng xã hội và có nhiều kế hoạch ủng hộ thần tượng. Việc đưa đón thần tượng ở sân bay là một trong những hoạt động phổ biến. Cuối tháng 9, Thùy Tiên có buổi fan meeting với sự tham gia của 1.000 người hâm mộ. Các buổi fan meeting như vậy diễn ra khá thường xuyên với FC hoa hậu, á hậu.

Các FC khác của giới người đẹp cũng có lượng thành viên đông đảo, chẳng hạn H’Hen Niê khoảng 37.000 người, Khánh Vân 57.000 người, Ngọc Châu 13.000 thành viên, FC Thảo Nhi Lê 14.000 người… Họ đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các hoa hậu để xem xét phê duyệt thành viên mới vào nhóm.

FC Đoàn Thiên Ân đặt ra 3 câu hỏi về ngày tháng năm sinh, cuộc thi người đẹp từng tham gia và thời gian, giải thưởng của cô tại Miss Grand Vietnam 2022. Những người muốn vào FC phải trả lời đúng tất cả câu hỏi trên.

Nhìn chung, theo tìm hiểu của phóng viên Zing, việc gia nhập hội nhóm FC của các cuộc thi hoa hậu hoặc người đẹp không có gì khó khăn. Một người thậm chí có thể tham gia nhiều nhóm.

Đám đông chen lấn khi Đoàn Thiên Ân về nước.

Cũng nhờ lượng fan đông đảo và nhiệt huyết, các người đẹp Việt luôn chiếm ưu thế trong những cuộc bình chọn ở các đấu trường sắc đẹp thế giới. Hoa hậu Đỗ Thị Hà được gọi tên vào top 13 Miss World 2021 nhờ chiến thắng hạng mục Truyền thông trực tuyến. Khi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020, Khánh Vân cũng lọt top 21 chung cuộc nhờ bình chọn của khán giả. Phương Nga vào top 10 Miss Grand International 2018, Lan Khuê lọt top 11 Miss World 2015… cũng nhờ bình chọn.

Tháng 10, Đoàn Thiên Ân và đại diện đến từ Thái Lan Engfa cũng cạnh tranh sát nút về số lượng bình chọn. Người hâm mộ Việt Nam với Thái Lan rượt đuổi và bám sát nhau từng phút. Họ hy vọng giúp đại diện nước nhà giành cơ hội vào top 20 Miss Grand International 2022.

Chi tiền chục triệu để ủng hộ người đẹp Việt

Về độ chịu chi, fan sắc đẹp tại Việt Nam chưa thể so sánh với cộng đồng fan Kpop, US-UK. Điều này cũng dễ hiểu bởi so với ca sĩ, các hoa hậu, á hậu có ít hoạt động hơn.

Theo The Forty Five, chỉ tính tới giữa năm 2020, cộng đồng fan của BTS đã thực hiện hơn 600 dự án từ thiện trên toàn thế giới. Trong chương trình Lifestyles of the Biggest Standoms của đài MTV, một fan gốc Việt có tên Thuy Pham, 19 tuổi chi khoảng 50.000 USD để mua vé concert, album và rất nhiều món đồ khác liên quan đến nhóm nhạc cô yêu thích là BTS.

Nhờ lượng fan đông đảo và trung thành, BTS bán ra tới 7,4 triệu bản album Butter. Doanh thu của nhóm khoảng 615 triệu USD chỉ tính riêng năm 2021. ITZY là nhóm nhạc ít tiếng tăm hơn nhưng họ cũng đạt doanh thu lớn. Album Checkmate của nhóm ra mắt gần đây đạt tổng số 720.665 bản đặt trước.

Tuy nhiên, có thể thấy cộng đồng fan hoa hậu, á hậu tại Việt Nam đang tiến dần tới quy mô hoạt động chuyên nghiệp và đầu tư như cộng đồng fan Kpop, US-UK.

Với Nguyễn Vinh Bảo Hoàng (23 tuổi, sống tại TP.HCM) - fan của Thùy Tiên - anh thậm chí bỏ 15 triệu đồng tới Indonesia ủng hộ thần tượng trong vòng Bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Anh đi cùng một thành viên khác trong FC Thùy Tiên.

“Tôi thấy chi phí khá ổn vì tôi đi cùng một người bạn trong FC và đặt vé sớm. Tổng chi phí 3 ngày ở Indonesia bao gồm tiền máy bay, khách sạn… khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, tôi có làm banner, photocard để phát miễn phí cho các thành viên trong FC vào mỗi dịp quan trọng như sinh nhật, đưa đón sân bay... Tôi in số lượng lớn nên không quá tốn kém, khoảng vài trăm nghìn đồng. Gần đây, tôi mua mỹ phẩm chị Tiên làm đại diện để được nhận postcard. Tôi bỏ ra 600.000 đồng mua mỹ phẩm và nhận được 2 postcard", Bảo Hoàng kể.

Thùy Tiên trong buổi họp fan có 1.000 người tham gia.

Bảo Hoàng tâm sự với Zing anh yêu mến Thùy Tiên từ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Điều khiến anh ấn tượng ở hoa hậu là sự nỗ lực và luôn cố gắng 100%.

Nói thêm về các hoạt động của FC Thùy Tiên, Bảo Hoàng cho biết: “Vào dịp sinh nhật chị Tiên, FC sẽ thực hiện các dự án từ thiện dưới tên chung FC Hoa hậu Thùy Tiên và một số hoạt động biểu trưng khác. Đợt sinh nhật vừa rồi, tôi có ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhưng tôi xin không tiết lộ con số. Ngoài ra, số tiền các thành viên chi dưới danh nghĩa FC Hoa hậu Thùy Tiên là hơn 23 triệu đồng. Một số bạn cũng quyên góp vào những quỹ từ thiện khác nhưng không công khai số tiền. Tất cả là tiền cá nhân chứ chúng tôi không kêu gọi quyên góp từ bên ngoài”

Các FC hoa, á hậu đang hoạt động bài bản không kém FC ca sĩ, diễn viên Việt. Trước nay, công chúng thường chỉ biết tới FC của các ca sĩ, diễn viên. Nhưng với sự lớn mạnh trong vài năm trở lại đây, FC của các hoa hậu, á hậu cho thấy họ cũng là thế lực đáng gờm trong các cộng đồng fan.

Đại diện truyền thông của công ty Sen Vàng cho biết đêm chung kết của các cuộc thi trước đó như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam… không bán vé. Hoa hậu Hòa bình - cuộc thi Đoàn Thiên Ân - đăng quang là chung kết đầu tiên công ty này tiến hành bán vé. Trước đó, ê-kíp tổ chức chương trình bán vé cả đêm chung khảo toàn quốc.

Hai đêm thi đều có mức vé khá đắt đỏ, trong đó Vvip của chung khảo toàn quốc là 5 triệu đồng còn của chung kết lên tới 10 triệu đồng. Các hạng vé khác của chung kết lần lượt có giá 500.000, 2 triệu, 3 triệu và 5 triệu đồng.

Bất chấp giá vé cao, lượng fan của các hoa hậu, á hậu tại đêm chung kết vẫn rất đông đảo, theo ghi nhận của phóng viên Zing. Đông nhất là người hâm mộ Thùy Tiên. Fan của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 lên tới vài nghìn người. Họ mang theo hình ảnh, hò reo không ngừng mỗi khi người đẹp xuất hiện. Họ thậm chí chờ tới 2h sáng hôm sau để ủng hộ thần tượng.

Thảo Nhi Lê được nhiều người yêu thích từ trước khi đăng quang. Ảnh: NVCC.

Thanh Anh (sinh năm 2000) là fan của nhiều nhóm nhạc Kpop, đặc biệt BlackPink và ITZY. Cô đồng thời hâm mộ Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu Thảo Nhi Lê. Thanh Anh kể cô chi nhiều tiền để in banner, card bo góc, mua bánh kem, đồ ăn, đồ chào đón hoa hậu mỗi lần họ tới sân bay hoặc dịp sinh nhật. Ngoài ra, Thanh Anh gửi quyên góp theo danh nghĩa thần tượng hoặc mua nhiều món đồ do người đẹp cô yêu thích quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng.

Thanh Anh cũng mua vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tối 18/6 để ủng hộ Thảo Nhi Lê. Người hâm mộ mua hạng vé phổ thông có mức giá 500.000 đồng nhưng vì thông qua trung gian nên phải chi trả một triệu đồng. Tương tự Hoa hậu Hòa bình, Hoa hậu Hoàn vũ cũng có giá vé lên tới 10 triệu đồng hạng VVIP.

“Hoạt động của hoa hậu chưa nhiều như các ca sĩ, diễn viên. Họ không phát hành album, concert… nên số tiền tôi chi cho thần tượng Kpop nhiều hơn. Tôi mua lightstick, album của BlackPink với giá khoảng 2 triệu đồng. Tôi đã chuẩn bị hơn 15 triệu đồng để tham dự concert của BlackPink vào năm 2023 tại Thái Lan. Riêng tiền công nhờ người mua vé khoảng một triệu đồng, ngoài ra chi phí ăn ở, đi lại…”, Thanh Anh nói với Zing.

Nhìn chung, do sự khác biệt trong cách thức hoạt động nên fan ca sĩ, diễn viên và hoa hậu bỏ ra số tiền khác nhau. Tuy nhiên, từ chia sẻ của những người hâm mộ kể trên, có thể thấy sự nhiệt tình và chịu chi của cộng đồng fan sắc đẹp hiện tại không hề thua kém đối tượng khác. Họ sẵn sàng ủng hộ hết mình mỗi khi á hậu, hoa hậu yêu thích có hoạt động.

Đặc biệt, fan sắc đẹp rất chịu bỏ công sức trong việc bình chọn cho người đẹp thi quốc tế mà họ yêu thích. Tuy nhiên, việc làm này cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng việc chạy theo những cuộc đua vote ở những đấu trường nhan sắc chỉ là giá trị ảo, tốn thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc nhưng không mang lại nhiều giá trị. Bởi lẽ, thực tế, thành quả cuộc đua vote không liên quan đến quyết định cuối cùng của hội đồng giám khảo và nhà tổ chức trong quyết định chọn hoa hậu, á hậu. Trường hợp của Đoàn Thiên Ân mới đây là ví dụ điển hình.