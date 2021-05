15 tháng xảy ra 17 vụ trẻ bị xâm hại tình dục tại Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương tăng cường trách nhiệm thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, ngược đãi trẻ em.

Ngày 20/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh ký văn bản gửi Công an tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em và tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, trong năm 2020 địa phương này có 12 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, một vụ bạo hành trẻ và 4 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng 3 tháng đầu năm 2021, Hậu Giang có 5 vụ xâm hại tình dục trẻ em (tăng 4 vụ so với cùng kỳ), 4 trẻ em tử vong do tai nạn. Đặc biệt, đã có trẻ bị xâm hại bởi chính người thân của mình.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và phòng, chống tai nạn, thương tích, lãnh đạo UBND tỉnh Hâu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và tai nạn do đuối nước.

Các địa phương được cấp trên yêu cầu nâng cao trách nhiệm thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, ngược đãi trẻ em, gọi điện tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại tình dục…

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy trình, quy định về điều tra liên quan đến trẻ em, vừa đảm bảo quyền, lợi ích của trẻ em theo Luật Trẻ em, vừa đảm bảo tính thân thiện, phù hợp với trẻ em.