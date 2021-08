15 người lắc tài xỉu giữa cánh đồng tràm ở Long An

Công an dùng xuồng máy bao vây căn lều trong cánh đồng tràm tại khu vực huyện Thạnh Hóa (Long An) và bắt quả tang 15 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Ngày 4/8, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Nhớ (46 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa) để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Ngoài ra, bị can Nguyễn Hoàng Anh (31 tuổi) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Nhóm đánh bạc bị công an bắt giữ. Ảnh: A.L.

3 người khác gồm Lê Văn Nhỏ (44 tuổi), Lê Minh Hùng (41 tuổi) và Lê Quốc Hùng (42 tuổi, cùng ngụ huyện Thạnh Hóa) bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h40 ngày 21/7, Công an huyện Thạnh Hóa sử dụng xuồng máy bao vây căn lều nằm trong cánh đồng tràm, cách xa khu dân cư tại huyện Thạnh Hóa.

Công an bắt quả tang 15 người đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu, thu giữ 11 điện thoại di động, 9 bộ xí ngầu, 94 triệu đồng và 14 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai Nhớ và Anh đứng ra tổ chức, mọi tuyến đường đi vào sới bạc đều có người canh gác đề phòng công an.