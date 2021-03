15 năm thay đổi của dàn sao nhí 'Hannah Montana'

Emily Osment thủ vai Lilly Truscot - bạn thân nhất của nữ chính. Ngoài phim này, Osment còn thành công với Young & Hungry, Dadnapped, The Haunting Hour: Don't Think About It... Bên cạnh đó, ngôi sao sinh năm 1992 tham gia lồng tiếng phim và phát triển sự nghiệp ca hát. Cô được mệnh danh là "gái ngoan" vì hoạt động nghiệp túc thay vì tạo scandal để nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.