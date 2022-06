15 năm dẫn lối an cư cho các gia đình Việt của Eurowindow Holding

Trên hành trình 15 năm phát triển, Eurowindow Holding ghi dấu ấn và khẳng định uy tín với việc kiến tạo loạt dự án bất động sản tầm cỡ tại nhiều tỉnh thành trong lẫn ngoài nước.

Trên hành trình 15 năm phát triển, Eurowindow Holding ghi dấu ấn và khẳng định uy tín với việc kiến tạo loạt dự án bất động sản tầm cỡ tại nhiều tỉnh thành trong lẫn ngoài nước. Trong đó, Eurowindow River Park là dự án nổi bật, mang đến giá trị an cư trọn vẹn cho cư dân.

Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, toàn bộ nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng chịu nhiều tác động tiêu cực. Một trong số đó là sự sụt giảm mạnh về nguồn cung ở các thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM do giãn cách xã hội kéo dài.

Tuy vậy, nhu cầu mua nhà an cư của người dân Việt Nam vẫn duy trì ở mức ổn định. Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản (BĐS) đầu năm 2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy 92% trong số hơn 1.000 người được khảo sát có ý định mua nhà, trong đó hơn một nửa muốn mua nhà trong vòng 2 năm tới. Tỷ lệ này của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á, so với mức 70% ở các thị trường khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore…

Đứng trước thực trạng này, dự án sở hữu vị trí kết nối linh hoạt, tiện ích đa dạng, không gian sống chất lượng, giá cả phù hợp như Eurowindow River Park trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư. Không chỉ kết tinh từ kinh nghiệm hàng chục năm kiến tạo không gian an cư cho người Việt, dự án còn ẩn chứa khát vọng nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng mà Eurowindow Holding theo đuổi suốt 15 năm qua.

Theo thời gian, nhu cầu của người mua nhà ngày càng thay đổi. Nhà hiện không chỉ để che mưa che nắng, mà còn là không gian sống chất lượng, tiện ích đa dạng để thuận tiện sinh hoạt, làm việc, học tập…

Mặc dù vậy, quỹ đất ngày một khan hiếm, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh khiến nhiều chủ đầu tư chỉ chú trọng đến giảm thiểu chi phí, đẩy mạnh bán hàng. Các yếu tố tiện ích, không gian sống phục vụ cộng đồng luôn phải “cân đo đong đếm”, nhường chỗ cho bài toán lợi nhuận.

Trước xu thế thị trường và sức ép đô thị hóa, Eurowindow Holding định hướng lối đi riêng - không tăng trưởng “bằng mọi giá” mà chú trọng kiến tạo chốn an cư chất lượng cho người dân.

Thoát khỏi lối mòn cũ, các dự án do Eurowindow Holding phát triển không phải những khối bê tông xếp chồng lên nhau, mà được “thổi hồn” bằng sự tối ưu trong thiết kế, dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp và đặc biệt là hệ thống tiện ích hiện đại.

Thấu hiểu việc nhiều khách phải chắt chiu hầu bao để sở hữu chốn an cư đúng nghĩa, những dự án mang dấu ấn của Eurowindow Holding đều có chất lượng cao nhưng giá hợp lý, được thị trường đón nhận và đánh giá tích cực. Những khu đô thị như Nghĩa Đô New Urban, tổ hợp đa chức năng Eurowindow Multi Complex, Eurowindow River Park… là minh chứng cho điểm đến an cư chất lượng nhưng giá cả phù hợp, không gian tiện nghi nâng tầm chất sống cho hàng nghìn gia đình Việt.

Không chỉ tại Hà Nội, Eurowindow Holding tiếp tục khai phá, đánh thức tiềm năng các vùng đất, thay đổi diện mạo địa phương, nâng tầm chất lượng sống cho người dân nhiều tỉnh thành. Các dự án như Melinh Plaza Yên Bái, Eurowindow Green Park (Yên Bái), Eurowindow Garden City, Eurowindow Light City (Thanh Hóa), Eurowindow Sport City (Nghệ An), Eurowindow Grand City (Quảng Bình)… đều là những khu đô thị đầy đủ tiện ích với không gian sống chất lượng.

Bên cạnh đó, các dự án Eurowindow Holding phát triển đều có một “mẫu số chung” là vị trí đắc địa, sự nhất quán về thiết kế và tối ưu hóa công năng, hài hòa tự nhiên, môi trường cảnh quan, đáp ứng tối đa nhu cầu an cư, sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Vật liệu xây dựng, trang thiết bị dự án đáp ứng 3 tiêu chí chất - bền - chắc. Đặc biệt, các dự án đều sở hữu hệ cửa Eurowindow cách âm cách nhiệt, chống ồn, thang máy chất lượng cao… mang đến giá trị vững bền.

Eurowindow River Park là dự án tâm huyết của Eurowindow Holding, nằm tại khu vực phía đông Thủ đô, đáp ứng nhiều tiêu chí an cư của người mua nhà hiện đại.

Dự án tọa lạc ở vị trí “kề sông cận phố”, giao hòa nét sôi động của phố thị và sự thư thái, trong lành của không gian thiên nhiên thoáng đãng.

Nằm tại chân cầu Đông Trù, trên đại lộ Trường Sa, kế sông Hồng và sông Đuống, từ dự án, cư dân chỉ mất 15 phút di chuyển đến phố cổ cùng các tiện ích ngoại khu lân cận. Trong khi đó, yếu tố “kề sông” giúp luân chuyển luồng khí thoáng đãng, hanh thông từ 2 dòng sông vào từng căn hộ, cho phép gia chủ hưởng trọn bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe mỗi ngày.

Lợi thế từ vị trí, cộng hưởng sự tính toán tỉ mỉ, trân trọng từng trải nghiệm gần gũi thiên nhiên từ chủ đầu tư, giúp nâng tầm chất lượng sống các căn hộ tại Eurowindow River Park. Với tầm nhìn panorama 3 mặt hướng sông, 100% phòng ngủ được trang bị cửa sổ, cư dân khu đô thị có cơ hội đón bình minh với những tia nắng đầu tiên nhuộm hồng cả bầu trời, hay “tắm” trong ráng chiều đỏ thẫm khi hoàng hôn buông xuống mà không cần đi đâu xa.

Theo quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050, sẽ có hơn 10 cây cầu mới bắc qua sông Hồng, sông Đuống cùng nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh phía bắc hoàn tất. Hưởng lợi từ hạ tầng, dự án sẽ nằm tại tâm điểm giao thương kết nối Hà Nội và các tỉnh lân cận, là nơi an cư có tiềm năng tăng giá lý tưởng.

Ngoài vị trí, Eurowindow River Park mang đậm dấu ấn Eurowindow Holding khi sở hữu hệ tiện ích nội khu đa dạng, hiện đại, giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cư dân như bể bơi bốn mùa, vườn dạo bộ trên không, khu tập thể dục... Trang thiết bị hiện đại như hệ thống an ninh 24/7, phòng cháy chữa cháy, thang máy tốc độ cao, hệ cửa cách âm Eurowindow cũng mang đến sự an tâm, thuận tiện hơn cho cư dân khi sinh hoạt.

An cư tại dự án, đồng nghĩa việc cư dân sở hữu tấm vé gia nhập cộng đồng trí thức, văn minh, có cơ hội kết nối cùng những mối quan hệ tiềm năng trong tương lai. Đã được lấp đầy bởi 70% cư dân sinh sống, cộng đồng đó cũng chứa đựng “tình làng nghĩa xóm”, với những người láng giềng thân thiện, các hoạt động cộng đồng gắn kết, không gian sinh hoạt chung ấm áp…

Đồng hành cùng cộng đồng cư dân, ngoài các tiện ích, dịch vụ sẵn có là sự hỗ trợ hết mình từ ban quản lý khu đô thị trong việc lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng của cư dân, để đưa ra hỗ trợ kịp thời. Đơn cử như chương trình hỗ trợ phí dịch vụ trong giai đoạn khó khăn vì Covid-19.

Tích hợp nhiều ưu điểm, trong tầm giá vừa túi tiền (từ 25 triệu đồng/m2), Eurowindow River Park được nhận định là điểm sáng của thị trường, đích nhắm của nhiều khách hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá căn hộ tại Hà Nội được dự đoán tiếp tục tăng 3-7% tùy phân khúc, tương ứng mức vài trăm triệu đồng cho căn hộ 2-3 phòng ngủ theo CBRE, các dự án giá bình dân như Eurowindow River Park càng thu hút nhiều sự quan tâm. Hiện tại, dự án áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt trả góp không lãi suất trong 18 tháng.

Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Eurowindow Holding với loạt sản phẩm chất lượng đã được cộng đồng, thị trường ghi nhận, bảo chứng cho tính pháp lý minh bạch và quản lý vận hành nhà ở. Riêng với Eurowindow River Park, việc được bình chọn “Nhà ở đại chúng tốt nhất 2021” tại lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021-2022, đã tạo thêm động lực để nhiều cư dân Thủ đô sở hữu chốn an cư chất lượng, giá hợp lý.