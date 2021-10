15 năm chìm nổi với James Bond của Daniel Craig

Suốt 15 năm, cái tên Daniel Craig đã gắn liền với hình ảnh điệp viên tài ba James Bond đến mức người ta quên rằng anh bị phản đối dữ dội khi mới nhận vai.

Ngày 14/10/2005, tại buổi họp báo ở London, Daniel Craig, lúc đó vẫn chưa nổi tiếng rầm rộ, xác nhận sẽ đóng vai James Bond trong các phần phim mới, khiến nhiều người mộ nhân vật này phản đối. Không ít người mỉa mai, chế giễu nam diễn viên nhận về vai diễn quá tầm với.

Daniel Craig thời điểm mới nhận vai James Bond cách đây 15 năm. Ảnh: IMDB.

Các chỉ trích tập trung nhiều nhất vào chiều cao 1,78m của Daniel không phù hợp với nhân vật biểu tượng này (trong tiểu thuyết của Ian Fleming, James Bond cao gần 1,83m) và mái tóc vàng kém thiện cảm của anh (nam diễn viên đã từ chối nhuộm tóc thành màu đen).

Thế nhưng ít người biết rằng, bản thân Daniel Craig cũng do dự về quyết định này.

Khởi nghiệp mờ nhạt

Trước thời điểm đó, Daniel - 37 tuổi - trôi dạt trong các vai diễn mờ nhạt, thậm chí phim anh đóng cũng không được chú ý. Sự nghiệp của anh chỉ bắt đầu có điểm nhấn qua bộ phim Road to Perdition (2002) tạo ấn tượng tốt với giới phê bình. Tiếp đó là tác phẩm tâm lý nghệ thuật Sylvia, và bộ phim tội phạm Layer Cake, nơi anh thể hiện hình ảnh gai góc, khá bạo lực.

Không dễ dàng để nhảy một bước lên hàng sao hạng A nhưng Daniel Craig, từ hạng B đã chắc chắn nỗ lực từng bước. Và vai diễn mang tính bước ngoặt đến với Daniel Craig khá ồn ào nhưng nam diễn viên quyết định nhận lấy. Những gì xảy ra trên màn ảnh sau đó là 5 bộ phim về 007 mà Daniel Craig thủ vai chính. Anh là diễn viên thứ hai đóng 007 nhiều nhất, sau Sean Connery.

Màn chào sân của Craig trong Casino Royale gây tiếng vang. Ảnh: IMDB.

Trong Casino Royale - bộ phim chào sân của Daniel Craig năm 2006, chỉ trong 3 phút đầu tiên một thông điệp đã được gửi tới những người nghi ngờ khả năng của nam diễn viên. Trước khi dòng mở đề phim hiện ra, chàng điệp viên của Craig có cảnh chiến đấu dữ dội trong nhà vệ sinh nam. Đối thủ bị anh đập đầu liên tiếp vào bồn rửa, máu chảy, tiếng xương gãy miêu tả sự tàn bạo của cuộc đánh.

Hình ảnh có phần bạo lực này của Bond từng được nhà văn Ian Fleming miêu tả với phẩm chất khá tàn bạo, một kẻ giết người không ghê tay, sẵn sàng cống hiến cho Nữ hoàng và quốc gia. Tuy nhiên ý tưởng này bị gạt đi khi Connery tạm biệt thương hiệu phim sau khi Diamonds Are Forever (1971) kết thúc.

Ngoại trừ chiều cao và màu tóc, Bond của Craig được coi là khá giống với ý tưởng gốc trong truyện: lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng bên dưới hình ảnh xù xì đầy những vết sẹo là một tâm hồn bị ám ảnh. Bond của Craig cũng không ngạo mạn nói những câu ẩn ý, anh dùng nắm đấm và vũ khí để nói chuyện với một thái độ kiên quyết suốt 15 năm sau đó.

Theo thời thế thay đổi, Bond cũng phải đổi thay theo, đặc biệt là sau sự kiện 11/9. Những biến động chính trị khiến bối cảnh thế giới phức tạp với nhiều lớp xám hơn, đòi hỏi chàng điệp viên phải chuyển mình. Trong bối cảnh thế kỷ 21, James Bond của Craig không còn là James Bond của những thập niên về trước mà chắt lọc những phẩm chất tốt nhất của các phiên bản trước. Đó là sự táo bạo của Connery, sự quyến rũ của Moore, khả năng tập trung cao độ của Timothy Dalton, sự tự tin của Brosnan và chút si tình của George Lazenby. Nhưng quan trọng hơn cả, Daniel Craig vẫn 100% là Daniel Craig.

Những chìm nổi và do dự tiếp diễn

Đông đảo khán giả sẽ đồng ý rằng không phải tất cả 5 bộ phim 007 của Daniel Craig đều hoàn hảo, có thể sánh ngang với Goldfinger, On Her Majesty’s Secret Service, hay The Spy Who Loved Me. Nhưng Casino Royale và Skyfall dường như được công nhận là 2 phim 007 chứng thực, số còn lại cũng không hề tệ.

Casino Royale với phong cách hành động mới, đem đến cho Craig hình ảnh ngôi sao mới. Bộ phim này còn chinh phục phòng vé với doanh thu hơn 610 triệu USD toàn cầu, trở thành phim 007 thứ hai ăn khách nhất tới nay. Quantum of Solace sau đó dù không xuất sắc như người tiền nhiệm nhưng vẫn có những điểm mạnh, tốt hơn một vài phim trước.

Tài tử chia tay thương hiệu phim này sau No Time To Die. Ảnh: IMDB.

Sau kết quả không được như mong đợi của Quantum of Solace, Daniel Craig phân vân về vai diễn lớn này. Trong 4 năm nghỉ từ Quantum of Solace đến Skyfall, tài tử do dự liệu anh muốn đóng James Bond trong bao lâu nữa. Sự lưỡng lự của Craig khiến đạo diễn của Skyfall khi đó là Sam Mendes cũng phải bất ngờ. Và rồi Skyfall ra đời với thành công lớn khi đạt kỷ lục 1 tỷ USD phòng vé.

Bộ phim đem đến một kịch bản chặt chẽ và những yếu tố hấp dẫn: tên phản diện xuất sắc, sự trở lại của chiếc Aston Martin DB-5, lần đầu hé lộ nơi Bond lớn lên hay mối quan hệ dần hé mở thêm của Bond và M. Dường như cuối cùng Craig cũng thả lỏng bản thân để thoải mái hơn với nhân vật của anh.

Thắng lợi của Skyfall còn thể hiện khi tài tử Javier Bardem trong vai kẻ ác Silva cũng nhận được sự hâm mộ của người xem. Hành trình chìm nổi của loạt phim tiếp tục với Spectre khi bộ phim không gây được nhiều ấn tượng như người tiền nhiệm. Việc lấy bối cảnh quốc tế dường như phản lại bộ phim, cộng hưởng với một kịch bản yếu và dàn trải. Bộ phim được nhận xét là sản phẩm nửa vời, cố gắng quá sức để gắn kết thành một câu chuyện lớn nhưng rồi thất bại. Mặc dù không được đánh giá cao, phim vẫn đem về hơn 800 triệu USD doanh thu phòng vé.

Sau Spectre, No Time To Die - tác phẩm cuối cùng của Daniel Craig trong vai James Bond vừa ra mắt. Bộ phim thứ 25 đánh dấu hành trình của chàng Bond tóc vàng kết thúc. “Vai diễn đã trở thành một phần lớn trong cuộc đời tôi. Làm sao có thể không xúc động. Tôi tự hào và cảm thấy rất may mắn khi được đóng nhân vật này”, tài tử 53 tuổi nói.

Giới truyền thông nhận định trong 15 năm qua, Daniel Craig đã tạo nên một hình ảnh James Bond mới mẻ, bớt lý tưởng, đời và chân thật hơn, vì thế nhân vật này cũng đến gần với khán giả hơn.