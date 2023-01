15 chuyến bay đến Đà Nẵng phải hoãn hủy, hạ cánh ở nơi khác

Đêm 14/1, thời tiết ở TP Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện sương mù dày đặc khiến 15 chuyến bay không thể cất hạ cánh phải bay vòng chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay khác.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu từ 20h30 tối qua (14/1) đến 4h30 sáng nay (15/1), trên bầu trời cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng mây và sương mù dày đặc.

Sương mù tầm thấp khiến việc cất, hạ cánh của máy bay bị ảnh hưởng. Do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn nên các hãng bay đã hoãn, bay vòng hoặc chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác.

Cụ thể, 5 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải chờ thời tiết thuận lợi, 2 chuyến bay phải thay đổi kế hoạch bay sang ngày hôm nay (15/1). Lúc cao điểm có 8 chuyến bay phải bay qua sân bay dự bị, đến sáng nay mới bay về hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng.

Hành khách phải đợi do chuyến bay bị hoãn.

Ông Hoàng Hữu Cương, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đây là điều kiện thời tiết xấu, không đảm bảo an toàn, đến 4h30 sáng nay đã trở lại bình thường.

"Thời tiết sương mù dày đặc thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế rồi trần mây thấp không đảm bảo hạ cánh an toàn nên các chuyến bay một là chuyển hướng, hai là bay vòng chờ thời cơ xuống được. Cơ bản do thời tiết, còn khi hạ xuống vẫn an toàn. 4h sáng nay trở lại bình thường", ông Hoàng Hữu Cương cho hay.