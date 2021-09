14.193 người mắc Covid-19 trong ngày 7/9, TP.HCM hơn 7.000 ca

Các ca mắc cao được ghi nhận ở TP.HCM (7.310), Bình Dương (3.966), Đồng Nai (945).

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 14.208 tại 40 tỉnh, thành phố. Trong đó, 14.193 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

Số bệnh nhân qua đời là 316, trong đó TP.HCM có 253 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 534.937 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày 7/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Kiên Giang Tiền Giang Quảng Bình Tây Ninh An Giang Cần Thơ Đồng Tháp Tỉnh, thành Ca mắc 7310 3966 954 490 242 183 182 164 87 74 71

Tính từ 17h ngày 6/9 đến 17h ngày 7/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới, trong đó có 15 ca nhập cảnh.

Ngoài ra, 8.161 trường hợp trong số này là các ca bệnh ngoài cộng đồng. Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.716 ca. TP.HCM tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 550.996 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.601 ca nhiễm).

Ở đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), Bộ Y tế ghi nhận 546.683 ca ca mắc trong nước. 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (265.846), Bình Dương (138.593), Đồng Nai (30.365), Long An (26.432).

Tình hình điều trị, vaccine

Trong ngày, Bộ Y tế cũng công bố 10.253 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số điều trị khỏi lên 311.710 trường hợp.

Theo tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn, ngày 7/9 ghi nhận 316 ca tử vong tại TP.HCM (253), Bình Dương (40), Long An (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (1), Phú Yên (2).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện 415.446 xét nghiệm cho 1.118.641 lượt người. Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 18.111.288, cho 41.278.424 lượt người.





Trong ngày 6/9, 534.937 liều vaccine Covid-19 được tiêm cho người dân. Như vậy, tổng số liều vaccine Covid-19 đã đã được tiêm là 22.675.644 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều.

TP.HCM đang nghiên cứu chính sách "thẻ xanh vaccine", nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm 1-2 mũi vaccine. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ khởi động chiến dịch tiêm vaccine từ nay đến 15/9 để sớm đạt độ phủ vaccine cao.

Tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, cho rằng TP cần chuyển trọng tâm, tiếp cận khác. Ông đề nghị Hà Nội nghiên cứu kỹ, sẵn sàng cho phương án điều trị F0 tại nhà, tránh trường hợp khi dịch bùng phát mới bắt đầu chuẩn bị sẽ lúng túng.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh ngành y tế cần khẩn trương đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y tế cấp huyện, xã phác đồ điều trị bệnh nhân nhẹ để áp dụng ngay nếu điều kiện cấp bách.