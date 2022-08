14 xe ben chở đất quá tải 'rồng rắn' né chốt kiểm soát

Phát hiện CSGT đang đi tuần tra, các tài xế đã lái 14 xe ben chở đất vượt tải trọng cho phép vào đường Song hành quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (TP.HCM), né tránh.

Ngày 4/8, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) cho biết đơn vị này đã bàn giao 14 xe ben (16 tấn) chở hàng vượt quá tải trọng cho Đội CSGT - trật tự Công an huyện Hóc Môn lập biên bản xử phạt.

Khoảng 5h10 ngày 3/8, Đội CSGT An Sương trên đường tuần tra phát hiện nhiều xe ben có dấu hiệu chở hàng quá khổ, quá tải đang tìm cách né lực lượng chức năng trên đường Song hành quốc lộ 22.

CSGT đã cân và lập biên bản xử lý 14 xe ben chở đất vượt tải trọng. Ảnh: A.H.

Đội CSGT An Sương đã thông báo và phối hợp Đội CSGT - trật tự Công an huyện Hóc Môn đưa những phương tiện này đến khu vực rộng trên địa bàn, cân tải trọng.

CSGT phát hiện 14 phương tiện này đều vượt tải trọng từ 50% đến trên 150%. Đồng thời, các xe ben này chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các xe ben này chở đất từ công trình ở xã An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương) đến xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An) để san lấp công trình.

Khi phát hiện CSGT đang tuần tra trên quốc lộ 22, Nguyễn Văn Bứa và khu vực Ngã 3 Giồng (huyện Hóc Môn), các tài xế đã lái xe ben vào đậu trên đường Song hành quốc lộ 22 để né tránh.