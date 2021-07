14 tiếng ở hậu trường ghi hình game show Việt

Tôi là John Huy Trần, là vũ công, biên đạo múa. Tôi sinh ra và lớn lên ở Canada, sau đó chuyển về Việt Nam làm việc. Được học bài bản về vũ đạo, tôi đảm nhận công việc giám khảo các cuộc thi như So You Think You Can Dance, Bước nhảy ngàn cân...