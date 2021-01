14 người dương tính ma túy trong quán karaoke

Trong 17 người có biểu hiện nghi vấn tại quán karaoke ở An Giang, có 14 trường hợp dương tính với ma túy.

Ngày 24/1, Công an TP Long Xuyên (An Giang) lập hồ sơ đưa 14 người đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Nhóm người này sử dụng ma túy tại một quán karaoke ở phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên, cho biết rạng sáng 21/1, lực lượng của đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh An Giang) kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke 204, đường Lê Văn Nhung, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình.

Tại phòng 403, công an ghi nhận có 17 khách (14 nam, 3 nữ) tuổi từ 21-47, hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Thái Bình.

Có 14/17 người sử dụng ma túy tại phòng 403 của cơ sở karaoke 204. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngoài việc phát hiện những người này có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, cảnh sát còn thu giữ nhiều bọc nylon chứa tinh thể màu trắng và nhiều viên nén nghi là ma túy tổng hợp trong phòng karaoke.

Trong 17 người khách được test nhanh, có 14 người dương tính với chất ma túy.