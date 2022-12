14 người dương tính ma túy trong quán bar Kosho

Đột kích quán bar Kosho lúc rạng sáng 4/12, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 14 người dương tính với ma túy.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa đang lập hồ sơ, xử lý những người dương tính ma túy, tàng trữ ma túy được phát hiện trong quán bar Kosho.

Khoảng 0h15 cùng ngày, 2 đơn vị nêu trên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đột kích quán bar Kosho, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phát hiện khoảng 150 người đang vui chơi.

Hàng trăm khách có mặt tại thời điểm cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang Trần Tín Phú (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp, 5 viên thuốc lắc. Phú khai nhận số ma túy trên mua của một người ở TP.HCM, sau đó đem đến quán bar Kosho để bán cho khách.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện gói ma túy tổng hợp và hàng chục bóng cười vương vãi xuống sàn nhà, 21 bình khí N20.

Trần Tín Phú bị bắt quả tang tàng trữ ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát đưa những người có dấu hiệu nghi vấn về trụ sở. Qua test nhanh, nhà chức trách xác định 14 người dương tính với ma túy, trong đó có 3 nhân viên quán.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc đột kích quán bar Kosho được thực hiện theo chỉ đạo của ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai về đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cảnh sát tiếp tục đấu tranh với nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời làm việc với chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của quán và những người liên quan để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ma túy được tìm thấy tại quán bar Kosho.