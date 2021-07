14 nam nữ phê ma túy trong tiệc sinh nhật

Thuê phòng của quán karaoke Top One, 14 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trong bữa tiệc sinh nhật .

Ngày 11/7, Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán karaoke Top One (xã Thanh Đình, TP Việt Trì) cùng 14 người khác về các hành vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo công an, rạng sáng 9/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì phát hiện quán karaoke Top One đang phục vụ hơn 10 khách.

Cảnh sát làm việc với nhóm khách. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 nam nữ (11 nam, 3 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng 202. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 14 người dương tính với chất cấm.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Tiến Phú (22 tuổi) thừa nhận là người tổ chức, rủ rê nhóm bạn dự tiệc sinh nhật tối 8/7. Sau khi ăn uống tại huyện Lâm Thao, đến 21h cùng ngày, cả nhóm đến quán karaoke Top One.

Để tăng cảm giác hưng phấn, một người trong nhóm là Trần Quốc Đạt (24 tuổi) đã cung cấp ma túy cho mọi người sử dụng.

Trước đó, ngày 19/6, UBND tỉnh Phú Thọ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, massage, vật lý trị liệu, thẩm mỹ... được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ sở phải đảm bảo giãn cách và số lượng không quá 10 người trong một phòng kín có sử dụng điều hòa.