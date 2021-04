14 học sinh nghi bị ngộ độc ở Đà Nẵng xuất viện

Chiều 16/4, trong số 35 học sinh nghi bị ngộ độc ở Đà Nẵng, 14 em đã được xuất viện với sức khỏe ổn định.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng vừa thông tin.

"15 em đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế quận Hòa Vang. 6 em còn lại được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng", ông Thành thông tin.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng cho biết tình trạng sức khỏe của các em đã ổn định, phổi và thần kinh không ảnh hưởng.

Liên quan vụ việc, công an huyện Hòa Vang đã lấy mẫu đất sét các em chơi để đưa đi kiểm tra. Chiều cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trước cổng trường học.

Các em nhập viện cấp cứu sau khi chơi đất sét. Ảnh Bệnh viện Phụ sản - Nhi cung cấp.

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường TP phối hợp lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em tích hợp nhiều chức năng, độc hại, kích động bạo lực...

Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm ở trước cổng trường học.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT phối hợp khuyến cáo phụ huynh khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ nên mua ở cơ sở kinh doanh uy tín, hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và hợp chuẩn.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp nhận và cấp cứu cho 35 học sinh của trường Tiểu học Hòa Khương 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Các em nhập viện có triệu chứng tức ngực, khó thở, buồn nôn, nhức đầu.

Theo nhà chức trách, những học sinh nói trên mua đất sét ở tiệm tạp hóa trước cổng trường để chơi. Sau đó, các em bắt đầu có biểu hiện nôn ói, khó thở và được các giáo viên đưa đến trung tâm y tế.