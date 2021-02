14 địa phương cho học sinh nghỉ sau Tết

TP.HCM, Hà Nội và 12 địa phương đã có công văn thông báo học sinh chưa trở lại trường sau Tết để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, chiều 15/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết học sinh trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ hết ngày 28/2, chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến, để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học học trên địa bàn Hà Nội học trực tuyến trong tháng 2 thay cho việc học tập trung.

Trao đổi với Zing chiều 15/2, ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, cho biết trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sở này quyết định hoãn tập trung học sinh sau Tết.

UBND tỉnh Điện Biên cũng vừa có công văn cho phép học sinh các cấp đi học trở lại sau Tết. Theo nội dung công văn, học sinh từ bậc mầm non đến THPT, học viên các trung tâm thuộc Sở GD&ĐT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, các trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Cao đẳng Y tế Điện Biên, sẽ đi học trở lại từ ngày 22/2.

Học viên, sinh viên trường Chính trị, Cao đẳng nghề, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đi học từ ngày 1/3.

Ngoài ra, tỉnh lưu ý chỉ thực hiện nấu ăn tập trung cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú THPT, trường có học sinh ở nội trú và các trường có lưu học sinh Lào đang theo học.

Quá trình nấu, tổ chức cho học sinh ăn tập trung phải bảo đảm các yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định và vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Y tế theo dõi diễn biến tình hình dịch Covid-19 để chỉ đạo, cho phép các cơ sở giáo dục khác tổ chức lại việc nấu ăn tập trung cho học sinh khi có đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học tiếp tục nghỉ đến hết ngày 21/2. Căn cứ tình hình dịch bệnh trong những ngày sắp tới, sở sẽ có thông báo tiếp theo.

Ngày 15/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh các cấp trên địa bàn. Theo đó, trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên các trường học trên địa bàn tiếp tục nghỉ từ ngày 17/2 đến hết ngày 21/2, để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian nghỉ, Sở GD&ĐT, sở Lao động Thương binh và Xã hội và các UBND huyện, thị xã chủ động tổ chức dạy học trực tuyến; phối hợp phụ huynh, cơ sở y tế để theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh.

4 địa phương đã cho toàn bộ học sinh tiếp tục nghỉ học vì dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Nam đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2 đến ngày 21/2.

Sở GD&ĐT phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo, chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, cập nhật thông tin liên quan sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh hằng ngày trong thời gian nghỉ học, hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn an toàn, hiệu quả.

Chiều 15/2, Văn phòng UBND tỉnh An Giang ban hành công văn về việc lùi thời gian nhập học sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với học sinh các cấp trên địa bàn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã thống nhất chủ trương lùi thời gian trở lại trường sau Tết của học sinh, học viên các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh An Giang đến ngày 22/2. UBDN tỉnh giao Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh Bến Tre thống nhất cho trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; học viên, sinh viên được tiếp tục nghỉ học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến hết ngày 21/2.

Sở GD&ĐT chỉ đạo triển khai thực hiện dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ học để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021 theo quy định.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh Bình Dương đồng ý đề xuất của sở GD&ĐT tỉnh này về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ hết tháng 2. Học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp (kể cả trường tư thục, dân lập) nghỉ đến hết ngày 21/2.

Các trường trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo kế hoạch năm học 2020-2021.

Sở GD&ĐT Bình Phước cũng có thông báo tiếp tục cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, học viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ học hết ngày 21/2 để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với trường Chính trị tỉnh và Cao đẳng Bình Phước, học viên, sinh viên trở lại học tập trung theo kế hoạch từ ngày 22/2.

Trong thời gian tạm nghỉ, các cơ sở giáo dục của tỉnh sẽ thực hiện việc dạy và học trực tuyến.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Bình Thuận ra công văn tiếp tục cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 21/2.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Thanh Hóa quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ hết ngày 20/2.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường, vệ sinh cảnh quan, tham gia sinh hoạt chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Trước đó, ngày 14/2, UBND TP.HCM có văn bản "Về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19, để người dân và học sinh TP.HCM chủ động trong công việc và học tập, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục không đến trường.

Cụ thể, học sinh, sinh viên tiếp tục học trực tuyến, không đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/2.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trong thời gian thực hiện việc dạy và học qua Internet, các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh có đi đến các tỉnh, thành ngoài TP.HCM từ ngày 2/2 đến ngày 16/2.

Ngày 9/2, Sở GD&ĐT Cần Thơ có công văn thông báo cho trẻ mầm non nghỉ cho đến khi có thông báo mới, còn học sinh phổ thông học trực tuyến tại nhà.

Sở này yêu cầu các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận, huyện, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các trường phổ thông rà soát, chuẩn bị điều kiện cần thiết, cập nhật kế hoạch để tiếp tục duy trì việc dạy và học theo hình thức trực tuyến, học tập tại nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương gửi công văn đến các phòng GD&ĐT, trường học trên địa bàn về việc cho học sinh tạm dừng đến trường.

Cụ thể, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp tiếp tục ngừng đến trường từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, đến hết ngày 28/2.

Sở yêu cầu các đơn vị rà soát, kích hoạt lại tài khoản học trực tuyến trên các hệ thống đã thực hiện từ học kỳ II năm học 2019-2020, tạo mới, cấp bổ sung tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh chưa có tài khoản.

Các cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu và tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ ngày 17/2.