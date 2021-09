13.306 người mắc Covid-19 trong ngày 10/9, TP.HCM có 7.539 ca

TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu về số ca bệnh trong ngày.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 13.321, ghi nhận tại 35 tỉnh, thành phố. 8.680 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

12.751 người khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.523.

Số bệnh nhân tử vong là 254. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca.

Trong 24 giờ qua, 1.168.812 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 10/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tây Ninh Tiền Giang Kiên Giang Bình Phước Đồng Tháp Quảng Bình Số ca mắc trong ngày Người 7539 3563 823 321 248 156 86 58 58 48

Trong 24 giờ, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 907 ca. Tại TP.HCM tăng 1.990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca, Tây Ninh tăng 87 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.523.





Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 589.417 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.991 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (286.242), Bình Dương (149.859), Đồng Nai (32.882), Long An (27.537), Tiền Giang (11.430).

Tình hình điều trị, vaccine

Tối 9/9, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 254 ca tử vong tại TP.HCM (195), Bình Dương (41), Tiền Giang (3), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1).

Ngoài ra, Bộ Y tế công bố 21 ca tử vong từ trước tại: Bình Dương (14), Bình Thuận (4), Nghệ An (3). Trung bình số bệnh nhân tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 302 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 9/9, 1.168.812 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 25.926.688 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 21.459.102 liều, tiêm mũi 2 là 4.467.586 liều.





Ngày 10/9, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Hayat - Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo văn bản do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký, vaccine Hayat - Vax do Công ty TNHH Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG), Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm.

Vaccine này được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries) - Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex là nơi đã đề xuất phê duyệt vaccine này.

Vaccine Hayat - Vax mỗi liều 0,5 ml chứa 6.5 đơn vị kháng nguyên SARS-CoV-2 (tế bào vero) bất hoạt, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vaccine được đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5 ml và hộp một lọ chứa 2 liều, mỗi liều 0,5 ml.

Bộ Y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt Hayat - Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

