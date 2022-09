13 tuổi thành hiện tượng mạng, 22 tuổi vào trại cai nghiện

Một buổi sáng giữa tháng 8/2021, Trevi Moran, lúc đó sắp bước sang tuổi 22, không còn nhận ra chính mình khi nhìn vào gương, sau đêm tiệc tùng buông thả.

Trevi Moran chật vật với chứng trầm cảm, nghiện rượu ở tuổi 20.

"Tôi nhớ mình đã nói: 'Đây không phải là mày, Trevi, điều này thật mệt mỏi'", cô kể với Insider.

Hình ảnh phản chiếu cho Moran thấy cô đã trở nên tệ hại như thế nào sau thời gian nghiện rượu, tiệc tùng. Moran hiểu rằng nếu không tự mình thoát ra khỏi tình cảnh này, cuộc đời, sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt.

Hai tháng sau, cô thu xếp công việc ở Los Angeles, mua vé máy bay một chiều đến New York và đăng ký vào trại cai nghiện. Bỏ lại toàn bộ bạn bè, lối sống và thói quen cũ, Moran nói rằng đó là "quyết định đúng nhất nhất trong cuộc đời thảm hại của cô".

Trở thành ngôi sao Internet ở tuổi 13

Moran lớn lên ở Temecula, thành phố thuộc bang California. Cô nói rằng tại quê hương, "nếu con trai bạn không phải là cầu thủ bóng chày, con gái không phải là diễn viên múa ballet, chồng bạn không làm việc văn phòng 8 tiếng/ngày hay vợ không ở nhà nội trợ, gia đình sẽ trở nên kỳ lạ".

Moran không phù hợp với khuôn mẫu đó và không hề hối hận về việc muốn nổi tiếng từ khi còn nhỏ.

"Khi tạo kênh YouTube, tôi đã khao khát trở thành sao. Tôi biết có những người hay trả lời phỏng vấn rằng, 'Khi bắt đầu làm TikTok hay YouTube, tôi không biết gì cả và chỉ làm cho vui'. Tôi không hề giống vậy. Tôi luôn muốn biến mình thành người nổi tiếng".

Trevi Moran sớm nổi tiếng với các clip viral trên mạng xã hội.

Moran có 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram và số lượng người đăng ký tương đương trên YouTube. Cô đã có thể vượt qua ranh giới giữa ngôi sao Internet và sự nổi tiếng chính thống.

Sao nhí xuất hiện lần đầu trên YouTube vào năm 2008, khi mới 10 tuổi và tạo ra nhiều clip viral khắp mạng xã hội. Đến năm 2012, khi Moran 13 tuổi, cô đã tham gia cuộc thi truyền hình thực tế The X Factor của Fox và vượt qua vòng đầu tiên với phần thể hiện Sexy and I Know It (LMFAO).

Moran cũng trở thành thành viên của kênh YouTube Our2ndLife cùng với những người sáng tạo khác, gồm Ricky Dillon, Connor Franta, Sam Pottorff, JC Caylen và Kian Lawley. Nhóm đã tạo ra nhiều thử thách và trò đùa rất phổ biến trên nền tảng vào thời điểm đó.

Kênh đã tăng 3 triệu người theo dõi, nhưng vào năm 2014, các thành viên lần lượt rời đi để theo đuổi dự án riêng. Khoảng thời gian này "có lẽ là một trong những giai đoạn căng thẳng tột độ trong cuộc đời tôi", Moran nói, đồng thời gọi sự nổi tiếng trên YouTube là "rất bấp bênh".

Nghiện ngập ở độ tuổi 20

Năm 2017, Moran ký hợp đồng với giám đốc âm nhạc kỳ cựu Angelica Cob-Baehler, người từng hợp tác với Katy Perry. Moran cho biết cả hai đã phát triển một mối quan hệ khăng khít và gọi Cob-Baehler là "thiên thần trong cuộc đời tôi".

Nhưng sự hợp tác này đã kết thúc một năm sau đó, vào tháng 11/2018, khi Cob-Baehler qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 47.

"Chúng tôi còn rất nhiều kế hoạch chưa thực hiện và tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình", Moran chia sẻ.

Những năm tiếp theo, Moran làm việc một mình và cũng bắt đầu uống nhiều rượu. Cơn nghiện dần len lỏi trong cơ thể, tâm trí cô.

Trevi Moran cho biết rượu và tiệc tùng đã hủy hoại cuộc đời cô.

Bước sang tuổi 20, cô không thể sống thiếu rượu, trở nên chật vật với chứng trầm cảm và lo âu.

Giai đoạn 2019-2020, chứng nghiện rượu của Moran trở nên tồi tệ hơn. Cô xuất hiện trong tình trạng say xỉn cả trên thảm đỏ lẫn các clip chia sẻ ở kênh cá nhân.

Khi quyết tâm cai rượu ở tuổi 22, Moran cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ. Chuyển đến New York không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng cô cho biết nó đã thay đổi mọi thứ.

Moran hiện sống cùng nhà với 7 phụ nữ khác cũng đang trong thời gian phục hồi vì lạm dụng chất kích thích. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng họ cảm thấy có động lực hơn khi chia sẻ và kết nối cùng nhau.

"Một thành phố ồn ào như New York đã trở thành nơi bình yên, lành mạnh và có thể truyền động lực cho tôi. Tôi từng là một kẻ nghiện rượu và ai cũng biết điều đó, nhưng tôi muốn bắt đầu lại, không muốn cuộc sống của mình chấm dứt ở đó", Moran bày tỏ.