13 thanh thiếu niên vác hung khí vào khu dân cư hỗn chiến với bảo vệ

Ngày 16/3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đang lập hồ sơ xử lý 13 người về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Trong đêm khuya, nhóm này kéo đến một công ty để đuổi đánh bảo vệ bằng hung khí, rất may lực lượng tuần tra thuộc Tổ công tác 161 của Công an huyện Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời.

Theo hồ sơ, khoảng 21h30 ngày 13/3, Tổ tuần tra 161 Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Long Tân tuần tra trên địa bàn xã, thì phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối an ninh trật tự tại dự án Khu dân cư Đông Sài Gòn (thuộc ấp Bình Phú, xã Long Tân).

Các thanh thiếu niên kéo vào khu dân cư Đông Sài Gòn gây hấn với bảo vệ.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các nghi phạm bỏ chạy, để lại hiện trường 3 môtô hư hỏng do bị đập phá.

Tiến hành truy xét nhanh, Công an huyện Nhơn Trạch triệu tập 13 người (độ tuổi 16-21, trong đó có một nữ), ngụ tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Bình Phước, Đắk Lắk và Cà Mau có liên quan đến vụ gây rối trên để làm việc, đồng thời tạm giữ 7 môtô cùng một số dao tự chế tại nơi ở của các nghi phạm.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận trước đó chạy môtô vào khu dân cư Đông Sài Gòn có hành động nẹt pô, bốc đầu xe, gây mất an ninh trật tự, nên bị bảo vệ khu dự án này ngăn chặn, nhắc nhở, thì 2 bên có lời qua, tiếng lại, thách thức nhau. Sau đó, các nghi phạm bỏ về nơi ở rồi lên mạng xã hội rủ rê thêm hơn 10 người chuẩn bị hung khí quay lại đuổi đánh lực lượng bảo vệ.

Các thanh thiếu niên bị điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Nhằm để uy hiếp tinh thần nhân viên bảo vệ, các nghi phạm tỏ ra ngông cuồng, chạy xe với tốc độ rất cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô inh ỏi khiến lực lượng bảo vệ phải để 3 môtô lại bỏ chạy thoát thân. Không đánh được người, các nghi phạm điên cuồng quay sang đập phá, khiến những chiếc xe trên bị hư hỏng nặng.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch khẩn trương xác minh, phân loại các nghi phạm để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi của từng người theo đúng quy định của pháp luật về tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.