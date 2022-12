13 người lạ bất ngờ nổi tiếng trên mạng vì thuê xe đi chung

Tối 4/12 tại Sân bay quốc tế Orlando ở Florida (Mỹ), chuyến bay của hãng hàng không Frontier Airlines đến Knoxville, Tennessee bị hủy. Nhiều hành khách mắc kẹt tìm kiếm các chuyến bay khác khả thi hay nói chuyện với nhân viên sân bay.

Michelle Miller, một KOL trên mạng, vốn đã chuẩn bị cho sự kiện tại Knoxville vào 6/12. Carlos Cordero và Laura Puckering đang đưa cô con gái 17 tuổi Mikayla Puckering đi tham quan Đại học Tennessee. Một hành khách chuẩn bị bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con. Một người khác đang giúp bạn chuyển tới Mexico. Nhiều người thì chỉ muốn về nhà. Tất cả có một điểm chung: chuyến bay của họ vừa bị hủy và họ muốn di chuyển vào tối hôm đó.

Trước ý tưởng thuê một chiếc xe van và lái tới Knoxville, Carlos và Laura không tán thành vì nghe có vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, khi nhìn khuôn mặt buồn bã của cô con gái khi bỏ lỡ chuyến tham quan trường đại học mơ ước, cặp vợ chồng mềm lòng, theo CNN.

Cặp đôi tiếp cận một hành khách tên Amy, người từng đề xuất ý tưởng thuê xe. Khi biết gia đình 3 người đồng ý với đề nghị này, hàng chục người khác tỏ ý muốn gia nhập. Nhóm hành khách nhanh chóng đi thuê xe.

Khi cả nhóm đợi xe được giao đến, một thành viên tên Alanah Story, đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông, bắt đầu ghi lại câu chuyện và đăng lên TikTok.

Trong video, Alanah mời các vị khách giới thiệu bản thân, lý do mắc kẹt cũng như tại sao quyết định thuê chung một chiếc xe với người lạ để di chuyển.

“Nếu tôi nghĩ điều này thật điên rồ, tôi biết những người khác cũng có thể nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng đây là một nhóm người rất độc đáo, mọi người chẳng ai giống ai. Vì vậy, tôi nghĩ có thể sẽ có người muốn xem hành trình này, bởi nó không phải lúc nào cũng xảy ra”, Alanah nói.

Cuối cùng, 13 hành khách mắc kẹt cùng tham gia chuyến đi bất ngờ.

Khoảng 21h30, cả nhóm lên đường. Các thành viên tự đánh số từ 1 đến 13 để mỗi khi dừng ở trạm xăng hay đi vệ sinh, mọi người có thể đảm bảo không ai bị bỏ quên. Dù ban đầu lên kế hoạch thay phiên, Carlos cầm lái phần lớn quãng đường, chia sẻ rằng có đủ “năng lượng” sau khi uống cà phê. Đôi lúc, hành khách tên Seth trò chuyện giúp anh tỉnh táo, tập trung và cầm lái thay khoảng 1 tiếng khi anh cần chợp mắt.

Ở những hàng ghế phía sau, một số người chia sẻ về cuộc sống, gia đình hay công việc, số khác tranh thủ chợp mắt.

Cùng lúc đó, video Alanah đăng tải nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Người xem cảm thấy thích thú với hành trình của nhóm người không hề quen biết nhau và để lại bình luận mong có những clip cập nhật mới.

“Chúng tôi chỉ biết cười khi đọc bình luận của mọi người và rất bất ngờ. Chỉ sau vài tiếng, video đã nhận được hàng triệu lượt xem. Chúng tôi nghĩ: ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’”, Laura nói.

Một video cập nhật sau đó, khi các thành viên nói đùa về việc mình sẽ đóng vai gì nếu đây là một bộ phim, cũng nhận được nhiều lượt xem một cách nhanh chóng.

“Các thành viên đều rất khác nhau. Tôi nghĩ một phần lý do mọi người thích hành trình này đến vậy là họ có thể thấy sự khác biệt của chúng tôi theo đúng nghĩa đen trong thời gian thực”, Alanah nói.

Michelle đồng tình: “Chúng tôi giống như một đại gia đình bất bình thường vậy. Rất vui”.

Sau nhiều giờ, cả nhóm cuối cùng cũng tới Knoxville, mệt mỏi nhưng vui.

“Mọi người thật tuyệt vời. Mọi thứ gần như hoàn hảo, liền mạch, mọi người đều hòa đồng. Đây là nỗ lực của cả tập thể, mỗi người đều có công việc riêng nhưng luôn quan tâm đến nhau”, Carlos chia sẻ.

Điều đáng chú ý trên hành trình là Michelle muốn dừng xe nhiều lần để đi vệ sinh và bị bà Renee, mẹ Alanah, trêu chọc.

Khi đến Knoxville, cả nhóm bắt đầu tách ra đi theo lộ trình riêng. Alanah và Renee trở về nhà. Michelle nhận ra cô tham dự cùng một sự kiện với Johan và Adolf. Mikayla, Carlos và Laura đã đến Đại học Tennessee vừa kịp lúc. Cả gia đình được chào đón như những người nổi tiếng, nhiều người ở trường đại học đã theo dõi hành trình của ba bố mẹ con. Nhà trường thậm chí còn mời gia đình bữa trưa miễn phí.

Sau vài ngày, dư âm về chuyến đi vẫn đọng lại. Laura chia sẻ mỗi khi nhớ lại hành trình của 13 con người xa lạ, cô lại thấy rưng rưng. Tuy nhiên, cô cũng không khuyến khích mọi người hành động tương tự và nên thận trọng, tin vào trực giác của mình.

“Tôi không muốn khiến mọi người nghĩ rằng họ có thể lên xe với người lạ”, cô nói, cho biết thêm trong trường hợp vừa rồi, cô đi cùng Carlos và anh lái xe. Bù lại, cô cũng rất vui với trải nghiệm này.

“Tôi biết có những người thực sự tốt trên thế giới này. Chúng tôi có nền văn hóa, xuất thân khác nhau. Mọi thứ không thể hoàn hảo hơn, vậy nên tôi không có điều gì hối tiếc”.

Trong khi đó, Carlos cho rằng trải nghiệm này giống như lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc cố gắng chấp nhận cả mặt tốt và xấu của cuộc sống, đặc biệt khi đi du lịch và có cái nhìn tích cực trong những tình huống khó khăn, bất ngờ.

Sau nhiều giờ ngồi trên xe, nhóm người từ xa lạ đã trở thành bạn bè. Alanah hẹn đi hát karaoke với Q vào 8/12. Michelle và Laura mong có thể cùng đi chơi lần tới khi ở Orlando. Amy mời tất cả 13 hành khách đến thăm nhà cô ở Mexico.

“Trong suốt chuyến đi, tôi luôn nói rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Nếu chúng tôi đi trên chuyến bay đó thì sẽ không có hành trình vừa rồi, chúng tôi sẽ không gặp, quen nhau”, Mikayla bày tỏ.

