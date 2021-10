13 học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc

Sau giờ chào cờ, một số học sinh ở Quảng Ninh ăn kẹo của bạn mang đến lớp và có triệu chứng ngộ độc. Xét nghiệm nước tiểu của những em này cho kết quả dương tính với ma túy.

Chiều 25/5, đại diện Trường THPT Hoành Bồ, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thông tin về sự việc nhóm học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy sau khi sử dụng kẹo.

Trao đổi với Zing, cô giáo Phạm Thị Định, Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ, cho biết sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày sau tiết chào cờ thứ hai đầu tuần.

“Nhóm học sinh sau khi ăn kẹo có biểu hiện bất thường nên ban giám hiệu nhà trường đưa các em đi bệnh viện cấp cứu”, cô Định nói.

Nhóm 13 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn kẹo. Ảnh: TP Hạ Long cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45, trong giờ chào cờ đầu tuần, một học sinh lớp 10 có biểu hiện ngộ độc. Tiếp đó, 12 học sinh khác có biểu hiện tương tự và được Ban giám hiệu trường THPT Hoành Bồ sơ cứu, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Công an thành phố làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và xác định cả nhóm học sinh đều ăn chung gói kẹo màu xanh, có in chữ nước ngoài, không rõ xuất xứ, do học sinh M.T.S. (15 tuổi, người địa phương) đang học lớp 10 mang đến.

Học sinh S. khai nhận mua gói kẹo trên tại một quán cà phê thuộc phường Hoành Bồ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hạ Long cho biết các học sinh của trường THPT Hoành Bồ nhập viện có biểu hiện kích thích, buồn nôn. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của nhóm học sinh trên đầu dương tính với ma túy THC (cần sa).

Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ thông tin thêm sau khi sự việc xảy ra, nhà trường yêu cầu học sinh tuân thủ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống ma túy trong nhà trường. Đồng thời, nhà trường yêu cầu cô giáo chủ nhiệm các lớp quán triệt học sinh và thông báo tới phụ huynh nắm rõ thông tin.