12.477 người mắc Covid-19 mới, TP.HCM hơn 7.000 F0

TP.HCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng ca mắc Covid-19 ghi nhận sau 24 giờ qua. Số F0 tại Bình Dương giảm so với hôm qua.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 12.477, ghi nhận tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, 8.099 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 9.730 người khỏi bệnh.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (7.122), Bình Dương (2.194), Đồng Nai (871), Long An (857). Hà Nội có 42 ca.

311 người tử vong tại 15 tỉnh, thành phố. TP.HCM có 233 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 567.105 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





TP.HCM tăng, Bình Dương giảm

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 6/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tiền Giang Kiên Giang Tây Ninh Khánh Hòa Đồng Tháp An Giang Số ca mắc trong ngày Người 7122 2194 871 857 234 201 134 97 95 87

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 624 trường hợp. TP.HCM tăng 896 ca. Đồng Nai giảm 372 ca. Long An tăng 101 ca, Tiền Giang tăng 101 ca. Bình Dương giảm 1.346 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 536.788 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 159/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.457 ca nhiễm).

Từ 27/4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 532.490 người. Trong đó, 298.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Chín tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, Hưng Yên.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (258.536), Bình Dương (134.627), Đồng Nai (29.420), Long An (25.942), Tiền Giang (10.805).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 494.756 xét nghiệm cho 1.169.631 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 17.695.842 mẫu cho 40.159.783 lượt người.

15 tỉnh, thành phố ghi nhận F0 tử vong

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 311 ca tử vong.

Họ được ghi nhận tại TP.HCM (233), Bình Dương (39), Khánh Hòa (7), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (2), Đà Nẵng (2), Cần Thơ (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc. Số liệu này cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).





Về tình hình điều trị, 9.730 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 trong ngày. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.407 ca, trong đó, 4.128 phải thở oxy qua mặt nạ, 1.196 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 142 ca thở máy không xâm lấn, 909 người thở máy xâm lấn, 32 ca can thiệp ECMO.

Trong ngày 5/9, 567.105 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 22.012.123 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 18.673.340 liều, tiêm mũi 2 là 3.338.783 liều.

Các hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với 4 tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM về tình hình phân bổ và tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19.

Bộ Y tế ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc cho phép các bệnh viện lập phòng khám từ xa để tư vấn và điều trị F0 tại nhà.

Bộ Y tế cũng có văn bản hướng dẫn Sở Y tế tỉnh, thành phố về việc mua thuốc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá.

Trong ngày, Bộ Y tế tiếp nhận một triệu chiếc khẩu trang y tế 3M 1870 đạt tiêu chuẩn N95 và tiêu chuẩn FDA được trao tặng.

UBND TP.HCM ban hành văn bản liên quan đến việc tăng cường công tác xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn đến ngày 15/9. UBND TP.HCM đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai công tác xét nghiệm phát hiện triệt để các ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong cộng đồng, thu gọn vùng nguy cơ cao và rất cao, mở rộng và kiểm soát vùng an toàn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước 15/9.

