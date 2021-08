12.103 người mắc Covid-19, hơn 6.400 ca cộng đồng

Số lượng ca mắc mới trong ngày giảm 804 người. Hơn 12.000 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19.

Tổng ca mắc mới trong ngày là 12.103 ghi nhận tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, 6.468 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 12.375 người khỏi bệnh.

Hai địa phương có số ca mắc vượt ngưỡng 4 con số là: TP.HCM (5.481), Bình Dương (4.049). Hà Nội ghi nhận 61 ca.

Số bệnh nhân tử vong là 352, trong đó, TP.HCM có 217 trường hợp, Bình Dương có 38 người.

Trong 24 giờ qua, 304.176 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

Theo thông tin tối 28/8 của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca. TP.HCM tăng 98 ca, Bình Dương giảm 138 ca, Đồng Nai giảm 199 ca, Long An giảm 3 ca, Tiền Giang giảm 71 ca.

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày 28/8 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tiền Giang Đồng Tháp Đà Nẵng Khánh Hòa Quảng Bình Kiên Giang Nghệ An Tỉnh, thành Ca mắc 5481 4049 797 451 241 143 109 92 90 77 70

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 422.469 ca nhiễm, đứng thứ 60/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

8 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (204.964), Bình Dương (98.794), Đồng Nai (22.264), Long An (20.400), Tiền Giang (9.062).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 352 ca tử vong tại TP.HCM (271), Bình Dương (38), Đồng Nai (16), Tiền Giang (15), Long An (4), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Bến Tre (1), Nghệ An (1), Thừa Thiên Huế (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12.375 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 210.989 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.408 ca. Trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 4.065, thở oxy dòng cao HFNC: 1.310, thở máy không xâm lấn: 88, thở máy xâm lấn: 921, ECMO: 24.

Trong ngày 27/8, 304.176 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.151.122, trong đó tiêm 1 mũi là 16.822.691 liều, tiêm mũi 2 là 2.328.431 liều.





Ngày mai (29/8), Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Hội đồng Cấp phép) gồm hơn 10 thành viên sẽ họp để xem xét cấp phép khẩn cấp cho 2 vaccine Covid-19. Đó là Nano Covax của công ty Nanogen và vaccine Hayat-Vax sản xuất tại UAE, hợp tác, chuyển giao công nghệ từ Sinopharm của Trung Quốc.

Nếu được cấp phép, Nano Covax sẽ là vaccine nội đầu tiên được phê duyệt tại nước ta. Công ty Nanogen - đơn vị phát triển vaccine - có thể sản xuất ngay 8-10 triệu liều/tháng và có thể nâng cấp lên 20-25 triệu liều/tháng. Giá nhà sản xuất cung cấp là 120.000 đồng/liều sau khi được trợ giá.

