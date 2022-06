121 gia đình lập kỷ lục Việt Nam trong 'Ngày hội kháng thể'

7h30 sáng 26/6, chị Nguyễn Thị Liên (40 tuổi) có mặt tại công viên Yên Sở (Hà Nội) để tham dự sự kiện “Ngày hội kháng thể”. Vượt hơn 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội, trong những ngày nắng như đổ lửa, nhưng chị không cảm thấy mệt mà tràn đầy hào hứng.

“Động lực của tôi khi đến đây không chỉ ở việc yêu sản phẩm, mà còn từ niềm tin về giá trị mà sản phẩm mang đến, cũng như môi trường thân thiện, gần gũi, cởi mở của cộng đồng các nhà phân phối”, chị Liên chia sẻ.

Tâm trạng của chị Liên cũng là cảm xúc của hàng trăm gia đình có mặt tại công viên Yên Sở trong một sáng cuối tuần. Họ đến đây không chỉ để giao lưu, tương tác, mà còn cùng nhau lập nên một kỷ lục đặc biệt, được xác lập bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Viet Kings).

“Ngày hội kháng thể” được tổ chức bởi New Image Việt Nam vào ngày 19/6 tại TP.HCM và 26/6 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về kháng thể, thúc đẩy tăng cường kháng thể chủ động, nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cộng đồng. Đây cũng là cách New Image Việt Nam hưởng ứng Nghị quyết 1092/2018 của Thủ tướng về các biện pháp nâng cao sức khỏe.

Tại 2 đầu cầu Nam - Bắc, “Ngày hội kháng thể” thu hút hàng trăm gia đình là các nhà phân phối, khách hàng và đối tác của New Image Việt Nam tham gia, với chuỗi hoạt động đa dạng từ đồng diễn, xác lập kỷ lục đến hoạt động vui chơi có thưởng sôi động.

Bắt đầu ngày hội, các gia đình cùng nhảy đồng diễn khởi động chương trình. Trên nền nhạc sôi động, những khuôn mặt rạng rỡ, động tác khỏe khoắn cho thấy nguồn năng lượng tích cực từ việc chăm sóc sức khỏe chủ động.

Đây cũng là cách 121 gia đình tại Hà Nội xác lập kỷ lục “Số lượng gia đình pha chế và dùng bữa sáng bổ sung IgG bằng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline cùng lúc nhiều nhất Việt Nam”. Kỷ lục được xác nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Viet Kings), dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Y tế, ban lãnh đạo cấp cao từ Công ty TNHH Một thành viên New Image Việt Nam, cùng hàng nghìn người tham gia sự kiện.

Có mặt tại “Ngày hội kháng thể” ở Hà Nội và tham gia xác lập kỷ lục, vợ chồng chị Trịnh Thị Ánh Sáng và anh Nguyễn Hoàng Huynh (28 tuổi, Hà Nội) cùng con gái không giấu được cảm xúc hào hứng. “Chúng tôi đã đồng hành cùng thương hiệu New Image Việt Nam được 4 năm. Và chương trình hôm nay là đặc biệt hơn cả, khi cả nhà được góp sức trong việc cùng thương hiệu xác lập nên kỷ lục Việt Nam”, anh Huynh cho biết.

Cũng tại sự kiện, New Image Việt Nam ra mắt “Chuyến xe kháng thể” như một sứ giả truyền bá thông điệp về tầm quan trọng của kháng thể đến khắp Việt Nam. Chia sẻ từ đại diện nhãn hàng, “Chuyến xe kháng thể” được hình thành sau những trăn trở của ban lãnh đạo công ty về việc nâng cao kháng thể cho cộng đồng.

Chuyến xe đại diện cho hành trình mới của New Image Việt Nam, với những câu chuyện bất ngờ và thú vị, cùng nhiều hoạt động vì cộng đồng tại mỗi điểm dừng chân trên cả nước, mà cụ thể là Nghệ An tháng 7, Bạc Liêu tháng 8, Quảng Ngãi tháng 10, khu vực miền núi phía Bắc tháng 12.

“Tương lai, ‘Chuyến xe kháng thể’ sẽ là biểu tượng của nhãn hàng trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, hỗ trợ kiến tạo thành trì kháng thể cho các cá nhân và gia đình thông qua việc bổ sung kháng thể tự nhiên mỗi ngày”, đại diện New Image Việt Nam nói thêm.

Sau phần lễ, các gia đình tham gia nhiều hoạt động, trò chơi sôi động, gần gũi như ném bóng, tô tranh, ghép hình… tại khu vực Gia đình Alpha, Thành trì kháng thể, Kháng thể chủ động, Hành trình Alpha. Thông qua chuỗi hoạt động thể chất, các gia đình có cơ hội vui chơi, tìm hiểu về vai trò của kháng thể, từ đó tăng tính kết nối, rèn luyện sức khỏe và lan toả thông điệp về sống khỏe đến cộng đồng.

Trước khi diễn ra “Ngày hội kháng thể”, New Image Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về vai trò của kháng thể và nâng cao ý thức của mọi người về việc giữ gìn sức khỏe, cũng như đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Đơn cử, đầu tháng 5, New Image Việt Nam và nhãn hàng Alpha Lipid Lifeline kết hợp Bộ Y Tế tổ chức 2 tọa đàm chủ đề: “Dinh dưỡng hậu Covid-19” và “Kháng thể chủ động chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19”. Hai buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện Bộ Y Tế và chuyên gia sức khỏe hàng đầu của New Image Việt Nam đã thu hút nhiều người quan tâm. Bên cạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của kháng thể trong việc chăm sóc sức khỏe, các chuyên gia cũng tư vấn cách bổ sung kháng thể chủ động cho mỗi người để cơ thể không chịu ảnh hưởng hậu Covid-19.

Cũng trong tháng 5, quỹ “Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam” của công ty đã phối hợp Trung Ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk phát động các hoạt động tháng nhân đạo quốc gia.

Các phần quà hỗ trợ trị giá 100 triệu đồng đã được trao đến hộ dân khó khăn do dịch Covid-19 và hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, thông qua chương trình “Chợ nhân đạo”. Ngoài ra, New Image Việt Nam tham gia chia sẻ về dinh dưỡng cho các đại biểu tham dự chương trình, truyền cảm hứng trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động.

Sang đầu tháng 6, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, quỹ “Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam” tiếp tục phối hợp đoàn luật sư TP.HCM trao các phần quà và suất ăn đến hơn 300 em nhỏ là con các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các em hiện lưu trú tại khu nhà trọ công nhân, lớp học tình thương cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn quận Bình Tân, Bình Chánh và quận 12. Những phần quà nhỏ bé đầy tình yêu thương đã mang đến hy vọng cùng niềm vui to lớn cho các thiên thần nhỏ, đồng thời truyền đi thông điệp sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng của New Image Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc về hành trình vì cộng đồng của New Image Việt Nam, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Huynh cho biết: “Trước đây, tôi cũng đã đồng hành trong một số sự kiện xây nhà tình thương hay các hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng. Tôi thấy đó đều là những việc làm ý nghĩa, không chỉ để nhiều người biết đến sản phẩm dinh dưỡng của New Image Việt Nam mà còn là cơ hội san sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”.

Riêng với sự kiện “Ngày hội kháng thể”, chị Trần Thị Phương Lan (43 tuổi, Hà Nội) chia sẻ bản thân đánh giá cao việc chương trình giúp lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của kháng thể với sức khỏe, giúp nhiều người biết đến chăm sóc sức khỏe chủ động, tìm được sản phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp, hiệu quả.

“Đây cũng là dịp để gia đình các nhà phân phối, đại lý của New Image Việt Nam có dịp hội ngộ, tương tác, tạo sự gắn kết giữa các thành viên. Từ khi biết đến thương hiệu New Image Việt Nam và hiểu về chăm sóc sức khỏe chủ động, bản thân tôi và gia đình, người thân, bạn bè đã thu nhận được rất nhiều giá trị tốt đẹp về sức khỏe. Với những người không quen biết, việc trao đi giá trị, lan tỏa kiến thức về sức khỏe cũng khiến tôi cảm thấy bản thân đã làm được việc có ích”, chị Lan nói thêm.

“Ngày hội kháng thể” khép lại với nhiều dư âm, cũng tạo động lực để New Image Việt Nam triển khai loạt hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức và mang thông điệp về kháng thể đi khắp Việt Nam trong thời gian tới. Trên hành trình thú vị ấy, sức khỏe và năng lượng tích cực là hai thứ sẽ được lan tỏa rộng khắp, đến cộng đồng và những mảnh đời khó khăn.

New Image Việt Nam được thành lập năm 2013, trụ sở chính tại TP.HCM. Qua nhiều năm thành lập và phát triển, các sản phẩm của New Image Việt Nam đã có mặt tại nhiều tỉnh thành và mở rộng văn phòng chi nhánh tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Từ năm 2013 đến 2017, New Image Việt Nam đạt "Giải thưởng vàng vì sức khỏe cộng đồng" do Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng trao tặng. Năm 2017, New Image Việt Nam nhận "Chứng thư top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương" được trao bởi Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.