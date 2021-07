12 người lắc tài xỉu ăn tiền trong mùa dịch

Bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại vùng giáp ranh Campuchia, 12 người đã tụ tập đánh bạc trong vườn cây.

Sáng 2/7, Công an huyện An Phú (An Giang) tiếp tục lấy lời khai của 12 người lắc tài xỉu ăn tiền tại xã Quốc Thái để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi Đánh bạc.

12 người bị bắt quả tang đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều 1/7, lực lượng của Công an xã Quốc Thái phối hợp với đồng nghiệp xã Khánh An đột kích vườn cây tại ấp Quốc Hưng (xã Quốc Thái), bắt quả tang 9 phụ nữ với 3 người đàn ông lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 3 xe máy, 23 triệu đồng, 11 điện thoại và một quyển sổ ghi lô số đề.

Người dân xung quanh cho biết điểm đánh bạc này hoạt động được vài ngày, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư xã Quốc Thái vì huyện An Phú đang có nhiều người mắc Covid-19 trong cộng đồng.