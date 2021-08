12 người đánh bạc trong lò sấy cà phê

Nhóm người thuê lò sấy cà phê của một hộ dân ở Đắk Lắk để đánh bạc khi địa phương này đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Sáng 6/8, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang tạm giữ 12 người để làm rõ hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Chiều 4/8, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Công an xã Hoà Hiệp làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tổ tuần tra phát hiện tại lò sấy cà phê của bà Đỗ Thị Thiên Phụng (42 tuổi, trú tại buôn Kpung, xã Hoà Hiệp), có 12 người đang tổ chức đánh bài ăn tiền nên ập vào bắt giữ.

Công an phát hiện nhóm người đánh bạc trong thời gian giãn cách. Ảnh: V.T.

Tại đây, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 30 triệu đồng, hàng chục điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Theo lời khai của nhóm này, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, những người đánh bạc đã hẹn nhau thuê lại lò sấy cà phê của gia đình bà Phụng để tổ chức sát phạt.

12 người này tổ chức đánh bạc trong thời điểm huyện Cư Kuin ghi nhận 64 trường hợp nhiễm Covid-19 và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.