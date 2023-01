12 lối sống sẽ thịnh hành trong năm 2023

The New York Times dự đoán những phong cách sống sẽ phổ biến trong năm 2023. Trong đó, những mẫu thời trang mềm mại, nhẹ nhàng hoặc đồ thủ công sẽ lên ngôi.

Nhiều lối sống mới đang được nhiều người trẻ ưa chuộng, dự kiến trở nên thịnh hành trong năm 2023. Ảnh minh họa: Lina Kivaka/Pexels.

Sự thay đổi trong lối sống của người trẻ đã bắt đầu xuất hiện từ những ngày đầu tiên của năm 2023. Theo đó, nhiều phong cách sống mới sẽ trở nên thịnh hành trong 12 tháng tới.

Dưới đây, The New York Times đưa ra dự đoán về 12 xu hướng sống mới sẽ lan rộng trong cộng đồng người trẻ tuổi khắp thế giới. Mọi khía cạnh như tài chính, thời trang, sức khỏe, tâm lý đều có sự biến chuyển trong năm nay.

Từ ngữ "vibes" có thể bị loại bỏ để tránh gây cảm xúc tiêu cực. Ảnh minh họa: Anastasia Shuraeva/Pexels.

Loại bỏ “vibes”

“Vibes” (tạm dịch: “năng lượng, bầu không khí”) là một trong những từ ngữ được sử dụng phổ biến, thậm chí lạm dụng từ năm 2021.

Nhiều nhà văn, nhà phê bình đã cố gắng định nghĩa, lý giải và thay thế từ này, song đều thất bại.

Trước đó, vào năm 2010, từ “mood” (tạm dịch: “tâm trạng”) cũng trở nên phổ biến, xuất hiện tràn lan khắp các trang mạng xã hội.

Theo The New York Times, “vibes” buộc chúng ta quy chụp và đánh giá bối cảnh sống, không gian xung quanh một cách máy móc, dựa vào tâm lý đám đông hoặc hiện tượng thường thấy.

Tuy nhiên, hành động này đôi khi không cần thiết, ảnh hưởng xấu đến tâm trạng, cảm nhận riêng biệt của bạn trong suốt khoảng thời gian ghé thăm, lưu trú tại một địa điểm.

Chất liệu bông, nỉ, các thiết kế đan móc đang được ưa chuộng. Ảnh minh họa: Alessandro Lucioni/Gorunway.com.

Sự mềm mại lên ngôi

Nhà thiết kế thời trang Marco Simonetti đăng tải lên mạng hình ảnh bộ sưu tập mới của mình, bao gồm những đôi giày thể thao đan móc và túi xách độn bông.

Trong khi đó, buổi trình diễn thời trang mùa xuân 2023 của Jil Sander cũng gây ấn tượng với trang phục và ví cầm tay lông vũ.

Lucy Sparrow cũng đã thiết kế một cửa hàng McDonald's với chất liệu nỉ trong Triển lãm Nghệ thuật tại Miami (Mỹ). Cửa hàng trưng bày này có bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên được làm bằng vải nỉ.

Video ghi lại quá trình đan vỏ len cho chiếc tai nghe được thực hiện bởi nghệ nhân dệt may Alexandria Masse đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok.

Bộ phim tài liệu Sometimes when we touch (Tạm dịch: “Đôi lúc chúng ta chạm nhau”) với tình tiết nhẹ nhàng, lãng mạn cũng vừa được công chiếu, nhận sự quan tâm rất lớn từ khán giả.

Nhà văn Dodai Stewart đã viết: “2023 là năm tất cả trở nên tinh tế, nhẹ nhàng và mềm mại”.

Những lời nói dối bị thổi phồng có thể gây tổn thương đến người khác. Ảnh minh họa: Ron Lach/Pexels.

Thổi phồng lời nói dối

Đôi khi lời nói dối giúp bạn giải quyết, đối phó với một số tình huống trớ trêu, khó xử trong cuộc sống.

Khi bạn phóng đại những lời khen một cách khéo léo, đồng nghiệp, bạn bè, người thân có thể cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn.

2023 được cho là giai đoạn mà những lời nói dối sẽ được thổi phồng nhằm làm đẹp lòng người đối diện.

Tuy nhiên, nếu sự thật bị phơi bày, những cuộc tranh cãi, gây gổ tất yếu sẽ xảy ra.

Những đôi giày lười đang dần thay thế giày buộc dây. Ảnh minh họa: Valeria Boltneva/Pexels.

Ngừng dùng dây giày

Chứng kiến sự lên ngôi của những mẫu giày lười trong năm 2022, nhiều chuyên gia thời trang dự đoán chúng ta có thể loại bỏ dây giày vào năm 2023.

Những đôi giày Birkenstock Boston và dép lê UGG được thấy liên tục trên đường phố.

Trong khi đó, dân văn phòng thường đến công sở với giày bệt, giày ba lê và giày Mary Jane.

Chúng ta dần ngán ngẩm việc buộc dây giày vào 9h sáng hàng ngày trước khi ra khỏi nhà.

Sự thoải mái, tiện dụng đang ngày càng được ưu tiên.

Hộp bảo quản bơ, không dùng tủ lạnh sẽ trở nên phổ biến. Ảnh minh họa: Polina Tankilevitch/Pexels.

Hộp đựng bơ

Năm 2022, chúng ta đã chứng kiến sự phổ biến của những khay gỗ đựng bơ.

Trên các miếng gỗ, bạn có thể đặt nhiều loại bơ, thảo mộc, hoa, muối hoặc mật ong để trang trí (coldcut).

Khay này thường được sử dụng kèm với một số loại rượu vang hảo hạng.

Nhưng 2023 được dự đoán là năm của hũ đựng bơ.

Đây là chiếc hộp được thiết kế để bảo quản bơ luôn mềm, tươi ngon, tránh lưu trữ trong tủ lạnh cùng các loại thực phẩm khác.

Người trẻ đang quan tâm đến những vấn đề tích cực trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Anna Shvets/Pexels.

Giảm thiểu sự cực đoan

Khoảng 3-4 năm gần đây, chúng ta có thể nhận thấy sự tiêu cực, cực đoan ở khắp mọi nơi.

Đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế khiến tâm lý chung không ổn định.

Tuy nhiên, trong năm 2023, tình hình sẽ trở nên khởi sắc hơn.

Thay vì tập trung nhiều vào xung đột, bạo động, con người sẽ quan tâm đến những điều nhỏ bé, bình dị xung quanh.

Tại một số trường học, các câu lạc bộ sách và thiên văn đang phát triển, cho thấy sự tích cực, lạc quan của thanh thiếu niên hiện nay.

Kỹ năng may vá, sửa chữa, đính kết quần áo đang trở nên phổ biến. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Kỹ năng thủ công

Tình trạng lạm phát đang khiến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng toàn cầu sụt giảm mạnh.

Việc chi trả cho những sản phẩm thời trang hàng hiệu đang dần trở nên xa vời.

Khi ngân sách dành cho áo quần bị cắt giảm, bạn có thể học cách may, sửa những món đồ cũ để tạo ra nhiều outfit mới.

Các cửa hàng bán đồ thủ công vẫn cung cấp nguyên liệu thô như hạt cườm, ngọc trai, dụng cụ đính kết, sơn.

Với sự khéo tay của chính mình, bạn hoàn toàn có khả năng sáng tạo thành công những thiết kế thời trang ấn tượng.

Hàng giả, hàng nhái đang ngày càng tràn lan trên thị trường thời trang. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Thời trang nhái

Thị trường thời trang giả, nhái sẽ trở nên đặc biệt sôi động vào năm 2023.

Các phiên bản “dupe” (tạm dịch: “nhái”) của các mẫu phụ kiện nổi tiếng đến từ các thương hiệu Bottega Veneta và Balenciaga được bày bán trên nhiều sàn thương mại điện tử.

Các đối tượng kinh doanh sản phẩm nhái luôn lợi dụng hội chứng cuồng logo và ám ảnh về sự xa xỉ của người tiêu dùng.

Thậm chí, một chiếc túi Hermès Birkin bản “dupe” còn xuất hiện trên đường phố với dòng chữ thể hiện sự chế nhạo in trên thân túi: “Bạn giả tạo như chiếc Birkin này”.

Việc chăm sóc tóc đang được quan tâm nhiều hơn chăm sóc da trong năm mới. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Chăm sóc tóc

Liệu trình chăm sóc da mặt 12 bước trước khi đi ngủ đang được tối giản hóa.

Trong khi đó, da đầu và tóc cần được quan tâm nhiều hơn.

Các phương pháp tạo kiểu tóc không dùng nhiệt cũng ngày càng được ưa chuộng.

Lược Denman để tạo sóng xoăn, sản phẩm tẩy tế bào chết và mặt nạ dưỡng da đầu được nhiều người tiêu dùng thêm vào giỏ hàng mỗi ngày.

Kẹp vuốt từ thập niên 90 cũng trở lại, thay thế dây thun buộc tóc, giúp mái tóc không còn hư tổn, đứt gãy.

Trang phục thoải mái là xu hướng thời trang của năm 2023. Ảnh minh họa: Sam Lion/Pexels.

Áo hoodie và quần lửng

Việc lựa chọn trang phục đang trở nên khó khăn hơn khi chúng ta phải tuân thủ nhiều luật lệ, quy tắc.

Việc mặc áo hoodie và quần lửng xuất hiện tại nơi công cộng hay các địa điểm sang trọng bị đánh giá là mất lịch sự.

Tuy nhiên, ứng cử viên John Fetterman (Mỹ) đã xuất hiện tại nơi vận động tranh cử với áo hoodie và quần lửng.

Bộ trang phục này gây ra nhiều cuộc bàn tán, tranh luận sau đó.

Lối sống tự do, thoải mái mà Fetterman thể hiện thông qua quần áo đang góp phần thay đổi định kiến của chúng ta về thời trang.

Bạn hoàn toàn có thể trò chuyện với người lạ để tránh cảm giác cô đơn trong đám đông. Ảnh minh họa: George Park/Pexels.

Trò chuyện với người lạ

Bạn có thể cảm thấy e dè, ngại ngùng khi bắt chuyện với một người lạ tại sân bay, ga tàu hay rạp chiếu phim.

Tuy vậy, năm 2023 sẽ đánh dấu sự thay đổi trong cách giao tiếp.

Nhiều người lạ sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau về những vấn đề chung, sau đó chia sẻ thêm về câu chuyện cá nhân.

Khi cởi mở với người khác, bạn sẽ dần loại bỏ được cảm giác cô đơn giữa đám đông.

Các đồ uống chứa caffeine đang được dần loại bỏ. Ảnh minh họa: Maria Orlova/Pexels.

Chống lại caffeine

Năm 2022, rượu vang không cồn và các loại mocktail đã xuất hiện trên thực đơn của nhiều bar, pub.

Trong năm 2023, viễn cảnh tương tự sẽ xảy ra với caffeine.

Danh mục đồ uống không caffeine đang được áp dụng tại các cửa hàng Starbucks.

Mục tiêu một ngày, một tuần, một tháng không uống cà phê sẽ được nhiều người nổi tiếng thực hiện, nhằm lan tỏa phong cách sống lành mạnh đến cộng đồng.