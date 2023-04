12 HLV lương cao nhất thế giới

8,1 triệu bảng là mức lương của Jose Mourinho ở AS Roma. "Người đặc biệt" nhận lời dẫn dắt AS Roma vào năm 2021 và đưa đại diện Serie A giành danh hiệu lớn đầu tiên ở châu Âu với chức vô địch Europa Conference League vào. Mùa này, AS Roma tiếp tục chơi ấn tượng khi lọt vào tứ kết Europa League và đang đứng thứ 5 tại Serie A.