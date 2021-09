12 điều cần biết trước khi bước chân vào đại học

Đừng uống quá chén, hãy mạnh dạn trao đổi với giảng viên ngoài giờ học, học cách viết email chuẩn và tìm cách tự lập tài chính.

Katie Roiphe, Giám đốc Chương trình Báo cáo và Phê bình Văn hóa tại Đại học New York (bang New York, Mỹ), dành một số lời khuyên cho các bạn trẻ trước khi bước vào giảng đường đại học, theo The Atlantic.

Luôn uống ít hơn 2 ly so với sức của bạn. Nếu biết cách say xỉn “vừa đủ”, bạn sẽ có thể tận hưởng được nhiều niềm vui hơn trong cuộc chơi thay vì quá chén. Trong các cuộc vui chơi cùng bạn bè, hãy giữ mình tỉnh táo.

Hãy ghi chú thẳng vào sách. Việc ghi chú thông minh sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức nhanh hơn, ôn tập cũng dễ hơn.

Hãy trò chuyện với các giảng viên. Thực tế, các giảng viên thường đánh giá cao nỗ lực của sinh viên trong việc kết nối và trao đổi ngoài giờ học. Điều này giúp ích cho bạn sau này nếu cần xin việc hoặc viết giấy giới thiệu, hoặc là cách để bạn nhận được hỗ trợ tốt nhất trong bài giảng.

Học cách đọc lướt giáo trình để nắm ý chính. Không cần học thuộc nằm lòng kiến thức như trung học, ở bậc đại học, hãy học hiểu, nắm ý chính.

Đừng bỏ qua các chàng trai, cô gái tốt. Đau khổ vì yêu nhầm người là một phần của tuổi trẻ, bởi những “trai hư”, “gái hư” thường có sức lôi cuốn kỳ lạ. Tuy nhiên, nó có thể khiến bạn mất tập trung học tập và “xô đẩy” bạn vào một số con đường tồi tệ. Thay vào đó, hãy quan tâm đến những người tốt, chẳng hạn một người biết nấu ăn thường sẽ có phẩm chất tuyệt vời đi kèm.

Đừng đợi quá lâu để học lái xe. Nên học lái xe thành thạo, tự tìm hiểu đường phố để có những trải nghiệm mới hơn là ngồi sau lưng ai đó.

Đừng ngại đề nghị tăng lương nếu bạn thấy bản thân xứng đáng. Hãy nhớ rằng các công ty sẽ phải tốn nhiều tiền hơn để tuyển dụng và giữ chân lao động mới. Vì vậy, nếu bạn giỏi ở lĩnh vực bạn đang làm, đừng ngại yêu cầu thêm lương.

Hãy học cách tự lập tài chính. Ngay cả khi bạn đã kết hôn, sống chung hoặc yêu điên cuồng một ai đó, hãy đảm bảo rằng bạn luôn có thu nhập riêng và sự độc lập tài chính. Điều này sẽ mang lại cho bạn một mối quan hệ lành mạnh và cân bằng, hoặc sự tự do và an toàn nếu chẳng may cuộc tình tan vỡ.

Tìm một nơi mà khiến bạn thấy hứng thú với việc học: Học ở trường, ở các câu lạc bộ, lớp kỹ năng, kiến thức không chỉ giới hạn ở giảng đường. Càng có nhiều kỹ năng, bạn càng có nhiều sự lựa chọn công việc trong tương lai.

Khi gửi email, hãy điền thông tin vào mục chủ đề để bạn dễ tìm kiếm sau này: Ngoài ra, hãy học cách viết một chiếc email chuẩn. Đó là kỹ năng sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời.

Đừng quên ngủ. Bạn rất dễ bỏ qua giấc ngủ khi cuộc sống có quá nhiều mối quan tâm, những suy nghĩ, nội dung để đọc và các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, lúc thức dậy với cảm giác bình yên và tĩnh lặng, không còn cảm thấy lo lắng, bạn sẽ trân trọng giấc ngủ đủ 8 tiếng hơn.

Mãi đến khi kết thúc đại học, bạn mới nhận ra cuộc sống sinh viên đáng trân trọng nhường nào. Do đó, ngay cả khi đang căng thẳng về một kỳ thi, mệt mỏi vì thức cả đêm viết bài, hoặc chật vật đến lớp trong tiết trời lạnh giá, hãy cố gắng trân trọng khoảng thời gian được hòa mình với bạn bè.

Chẳng hạn, bạn có thể thưởng thức những món ngon với họ, thảo luận về bộ phim truyền hình hấp dẫn, hay tranh luận với họ và mở rộng thế giới quan của bản thân. Về sau, khi cuộc sống căng thẳng và bận rộn hơn, thời đại học sẽ trở thành quãng thời gian kỳ diệu trong đời bạn.