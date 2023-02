12 điểm đến thân thiện với LGBT

New York, Mỹ: Sự kiện diễn ra tại quán rượu Stonewall (New York) năm 1969 đã đánh dấu sự phát triển của phong trào LGBT ở Mỹ và trên toàn thế giới. Cuộc bạo loạn là một chuỗi những cuộc biểu tình để đòi quyền lợi được công nhận của cộng đồng LGBT. Để tưởng nhớ lại sự kiện này, lễ kỷ niệm tự hào LGBT được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Sự kiện thu hút hàng triệu người dân trên khắp thế giới với nhiều hoạt động sôi nổi như ca nhạc, tiệc tùng, diễu hành... Ảnh: Time Out.