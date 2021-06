12 công an ở Ninh Thuận phải cách ly tập trung

Một trong 10 công dân Trung Quốc bị trục xuất dương tính SARS-CoV-2 nên tổ công tác đưa nhóm này đến cửa khẩu phải cách ly tập trung.

Chiều 25/6, Ban chỉ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận quyết định cách ly 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an tỉnh này vì tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2.

10 công dân Trung Quốc trước khi bị trục xuất. Ảnh: T. Minh.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ 4 người Trung Quốc và tiếp nhận 6 người khác nhập cảnh trái phép từ Công an tỉnh Bình Thuận. Nhóm này sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận. Đến ngày 21/6, 10 người này hết thời gian cách ly, có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xử phạt vi phạm hành chính, ngày 22/6, đoàn công tác Công an tỉnh Ninh Thuận đưa 10 người Trung Quốc trên ra cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục để trục xuất, trao trả cho phía Trung Quốc.

Đến ngày 23/6, cơ quan chức năng Lạng Sơn thông báo một người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Công an tỉnh Ninh Thuận đã cách ly tập trung 12 cán bộ, chiến sĩ liên quan.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận, trong suốt quá trình di chuyển, đoàn công tác của Công an tỉnh Ninh Thuận chỉ nghỉ ngơi trên xe và dừng xe lấy lương thực, đổ xăng.