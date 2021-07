12 chiến sĩ công an ở Bà Rịa - Vũng Tàu từ F1 thành F0

Trước khi được phát hiện nhiễm nCoV, 12 trường hợp này tiếp xúc gần với 2 ca dương tính đầu tiên của Công an thị xã Phú Mỹ.

Ngày 21/7, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của Công an thị xã Phú Mỹ về việc 12 cán bộ, chiến sĩ ở thị xã dương tính với nCoV.

Các ca nhiễm này là F1 của 2 chiến sĩ N.S. và N.V.N. bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trước đó. Hiện, các ca tiếp xúc gần với 12 ca nhiễm mới này đều âm tính và đã được đưa đi cách ly tập trung.

Theo báo cáo nhanh của Công an thị xã Phú Mỹ gửi Ban chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay ngày 20/7, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với 12 cán bộ, chiến sĩ công an thị xã đang thực hiện cách ly tập trung tại Vabis Hồng Lam.

Đến 21/7, 12 trường hợp trên có kết quả dương tính gồm 3 chiến sĩ Đội cảnh sát hình sự, 3 cán bộ Đội điều tra tổng hợp, 6 cán bộ Đội Kinh tế - Môi trường.

Hôm 19/7, 2 chiến sĩ Công an thị xã Phú Mỹ là P.Đ.H., Đội cảnh sát quản lý hành chính và T.H.V., Đội điều tra tổng hợp được phát hiện dương tính nCoV. Trước khi được phát hiện nhiễm nCoV, hai chiến sĩ này đi làm bình thường và tiếp xúc nhiều người. Trong đó, chiến sĩ T.H.V. từng đến chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 51.

Từ ngày 28/6 đến trưa 21/7, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 298 ca mắc Covid-19. Số người đang cách ly tập trung là 2.551 trường hợp.