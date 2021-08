11.575 người mắc Covid-19, hơn 5.600 ca cộng đồng

Bình Dương là địa phương có số lượng người nhiễm mới cao nhất cả nước, TP.HCM giảm 1.360 ca so với ngày 25/8.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 11.575, ghi nhận tại 43 tỉnh, thành phố. Trong đó, 5.603 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 18.567 người khỏi bệnh.

Bình Dương là địa phương có số lượng ca mới trong ngày cao nhất cả nước (4.868), TP.HCM đứng thứ 2 (3.934).

Số bệnh nhân tử vong là 318, trong đó, TP.HCM có 242 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 430.924 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

Theo thông tin tối 26/8 của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Bình Dương tăng 739 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Tiền Giang tăng 35 ca. TP.HCM giảm 1.360 ca, Long An giảm 11 ca. Hà Nội ghi nhận 50 người mắc Covid-19 trong ngày.

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 26/8 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Bình Dương TP.HCM Đồng Nai Long An Tiền Giang Đà Nẵng An Giang Khánh Hòa Đồng Tháp Kiên Giang Số ca mắc trong ngày Người 4868 3934 743 449 354 144 131 131 116 112

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân. Nước ta đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

7 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (194.100), Bình Dương (86.050), Đồng Nai (20.471), Long An (19.495), Tiền Giang (8.509).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 318 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại tại TP.HCM (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong ngày, 18.567 người mắc Covid-19 khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 188.488 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó F0 thở oxy qua mặt nạ: 3.223, thở oxy dòng cao HFNC: 1.082, thở máy không xâm lấn: 85, hở máy xâm lấn: 765, can thiệp ECMO: 29.

Trong ngày 25/8, 430.924 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.522.203, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Sáng nay, khoảng 270.000 liều trong số 1 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ đã về đến Hà Nội. Trước đó, Mỹ đã chuyển 500.000 liều vaccine Pfizer đến TP.HCM vào ngày 25/8. Số còn lại sẽ được chuyển đến trong ngày 27/8.

Đây là số lượng vaccine Covid-19 được Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 25/8 khi đến thăm Việt Nam.

Trước 1 triệu liều Pfizer này, Mỹ đã viện trợ Việt Nam hơn 5 triệu liều vaccine Moderna trong tổng số 23 triệu liều Mỹ dành cho 20 nước/vùng lãnh thổ châu Á.





Dấu hiệu nhận biết F0 sắp khỏi Covid-19 Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, mất vị giác, khứu giác thường là những triệu chứng cuối cùng của diễn biến bệnh.