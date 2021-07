112 ngày sau khi mắc cạn, tàu Ever Given trở lại hành trình

112 ngày sau khi mắc cạn tại kênh đào Suez, tàu Ever Given mới có thể rời khỏi vùng biển Ai Cập để tiếp tục hành trình tới cảng Rotterdam của Hà Lan.

Tàu container Ever Given đã rời vùng biển Ai Cập vào khoảng 4h sáng 13/7 (giờ địa phương), sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra thân tàu tại cảng Said, Reuters đưa tin.

Ứng dụng theo dõi tàu thuyền MarineTraffic cho thấy tàu Ever Given đang từ Ai Cập đi về phía bắc trên vùng biển Địa Trung Hải, điểm đến của con tàu là cảng Rotterdam của Hà Lan.

Như vậy, sau 112 ngày kể từ khi mắc cạn chắn ngang con đường di chuyển dọc kênh đào Suez, làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu, tàu Ever Given đã rời khỏi vùng biển Ai Cập.

Tàu Ever Given đã rời khỏi vùng biển Ai Cập. Ảnh: Reuters.

Tàu Ever Given được nhà chức trách Ai Cập trả tự do hôm 7/7 sau khi Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) cùng chủ sở hữu tàu và công ty bảo hiểm đạt được một thỏa thuận bồi thường.

Hồi tháng 3, tàu Ever Given mất lái khi di chuyển về hướng bắc qua kênh đào Suez, đâm vào bờ và mắc cạn. Sự cố này làm chao đảo chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Đội giải cứu mất 6 ngày để giải phóng con tàu sau sự cố và hỗ trợ các tàu thuyền bị kẹt trên tuyến hàng hải 10 tỷ USD /ngày.

Cuộc chiến pháp lý sau đó cũng diễn ra đầy căng thẳng khi tòa án Ai Cập ra lệnh thu giữ tàu Ever Given. Chính quyền Ai Cập yêu cầu bồi thường hơn 900 triệu USD , trong khi phía chủ tàu chỉ muốn trả 150 triệu USD .