11 từ kết thúc cuộc hôn nhân của tỷ phú 92 tuổi với người vợ thứ 4

Tỷ phú Rupert Murdoch từng tán tỉnh bà Jerry Hall thông qua email. Gần 10 năm sau, ông cũng dùng cách tương tự để kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

Tỷ phú Rupert Murdoch ly hôn vợ thứ 4, bà Jerry Hall, qua email. Ảnh: IMP.

"Jerry, sadly I’ve decided to call an end to our marriage" (tạm dịch: Jerry, thật đáng buồn là anh đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng ta) là nội dung email ly hôn mà ông Rupert Murdoch (92 tuổi) gửi cho người vợ thứ 4, bà Jerry Hall (66 tuổi), theo Vanity Fair.

Bạn bè của cựu siêu mẫu cho biết bà không hề lường trước cuộc chia tay, vì cặp đôi "chưa bao giờ cãi nhau" và bà Hall đã chăm sóc ông Murdoch vượt qua nhiều cơn bạo bệnh.

Bà Hall được cho là có 30 ngày để rời khỏi biệt thự của cặp vợ chồng ở Bel Air, California, và được yêu cầu xuất trình hóa đơn để chứng minh những món đồ thuộc về mình.

Thỏa thuận ly hôn của tỷ phú

Những người bạn của bà Hall đã tiết lộ về vụ ly hôn đột ngột, chớp nhoáng trong một bài báo 6.000 từ trên Vanity Fair.

Tom Cashin, người bạn thân của bà Hall, cho biết bà "suy sụp, điên loạn và tủi nhục" trước những gì đã xảy ra.

Vào tháng 6 năm ngoái, khi đang chờ gặp ông Murdoch tại ngôi nhà ở Oxfordshire, bà Hall kiểm tra điện thoại và thấy một email từ chồng mình.

Ông Rupert Murdoch và bà Jerry Hall kết hôn ở London vào năm 2016. Ảnh: JNVVisuals.

"Jerry, thật buồn là anh đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng ta", ông Murdoch mở đầu email. "Chúng ta rõ ràng là đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng anh còn nhiều việc phải làm… Luật sư ở New York của anh sẽ lập tức liên hệ với luật sư của em".

Vụ ly hôn được hoàn tất vào tháng 8 năm ngoái, chỉ hai tháng sau khi email được gửi đi.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ly hôn, bà Hall bị cấm kể câu chuyện của bà với chồng cũ cho báo chí và đặc biệt là nhà sản xuất Succession - bộ phim truyền hình được cho lấy cảm hứng từ gia đình Murdoch.

Tại ngôi nhà của cặp vợ chồng ở Los Angeles, các nhân viên bảo vệ đã giám sát bà Hall và các con đóng gói đồ đạc. Khi bà quay trở lại ngôi nhà ở Oxfordshire, nơi bà sở hữu như một phần của vụ ly hôn, các camera vẫn được kết nối với văn phòng của ông Murdoch ở New York.

Các nguồn tin nói với Vanity Fair rằng đã có sự bất đồng quan điểm giữa ông Murdoch và bà Hall, những xích mích leo thang giữa bà với các con riêng của vị tỷ phú. Tuy nhiên, bà Hall chưa bao giờ cảm thấy rằng ông Murdoch coi đó là vấn đề lớn.

Tán tỉnh hay ly hôn đều qua email

Vụ ly hôn gây bất ngờ cho bạn bè của bà Hall vì họ từng nghĩ rằng cặp vợ chồng này rất xứng đôi và hạnh phúc bên nhau.

Cả hai gặp nhau vào năm 2013, thông qua sự giới thiệu của Penny Fowler, bạn của bà Hall đồng thời là cháu gái của ông Murdoch.

Ông Murdoch đã dành nhiều tháng để tán tỉnh bà Hall qua email và điện thoại trước khi bà đồng ý ăn trưa với ông ở New York. Khi bà đến khách sạn, căn phòng do tỷ phú chuẩn bị sẵn tràn ngập hoa và chocolate.

Sau đó, bà Hall nói với bạn bè: "Anh ấy là một quý ông khá cổ hủ, nhưng chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau".

Trong vòng vài ngày, cả hai có buổi hẹn hò thứ hai và mối quan hệ của họ nhanh chóng trở thành chính thức.

Vài tuần sau, ông Murdoch bay tới Texas để dành thời gian với gia đình bà Hall. Sau 6 tháng, trùm truyền thông cầu hôn cựu người mẫu và hứa hẹn: "Anh sẽ không bao giờ phản bội em".

Bạn bè tiết lộ bà Jerry Hall rất sốc khi nhận được email ly hôn của ông Rupert Murdoch. Ảnh: Reuters.

Cặp đôi kết hôn ở London vào năm 2016, nhưng không thể tận hưởng trọn vẹn kỳ trăng mật vì ông Murdoch bị cúm nặng.

Bạn bè nói rằng bà Hall cảm thấy vụ ly hôn là "đòn giáng nặng nề" sau nhiều năm ở bên chồng cũ "như một y tá toàn thời gian".

Khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, ông Murdoch cùng vợ cách ly ở Bel Air mà không có bất kỳ nhân viên chăm sóc nào.

Bài báo kể lại cách người vợ thứ 4 nấu những bữa ăn đơn giản gồm gà quay và mì ống chay, mua robot hút bụi để giúp giữ nhà cửa sạch sẽ.

Một nguồn tin nói với Vanity Fair rằng ông trùm truyền thông lo sợ cho bản thân và rất cẩn trọng. Tháng 12 năm đó, tỷ phú trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tỷ phú Murdoch là chủ sở hữu của hàng trăm công ty truyền thông, bao gồm những tờ báo và đài truyền hình nổi tiếng như Wall Street Journal, New York Post và Fox News (Mỹ), The Sun và The Times (Anh) hay Herald Sun (Australia).

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Murdoch là vào năm 1956 với nữ tiếp viên hàng không Patricia Booker, mẹ của người con cả Prudence.

Năm 1967, họ ly hôn và cùng năm đó, ông kết hôn với nhà báo Anna Torv, mẹ của Elisabeth, Lachlan và James Murdoch.

Cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 1999 và 17 ngày sau, ông kết hôn với Wendy Deng, kém tỷ phú 38 tuổi và làm việc cho mạng truyền hình STAR. Cặp đôi có hai cô con gái, Grace và Chloe.

Ông Murdoch đệ đơn ly hôn bà Deng vào năm 2013 và kết hôn, chung sống với bà Hall trong giai đoạn 2016-2022.

Hồi tháng 3, tỷ phú cầu hôn bà Ann Lesley Smith (66 tuổi), nhưng đã tuyên bố hủy hôn chỉ hai tuần sau đó.