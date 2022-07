11 thực phẩm giàu dinh dưỡng cho phổi

Cá: Loại thực phẩm này đặc biệt giàu axit béo omega-3, có tác dụng chống viêm phổi. Các loại cá nước lạnh giàu chất béo như cá hồi, cá thu, cá trích chứa nhiều axit béo omega-3. Journal of the American College of Nutrition đã công bố nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa omega-3 và sức khỏe đường hô hấp. Các nhà nghiên cứu phát hiện chế độ ăn uống giàu omega-3 giúp máu lưu thông qua phổi hiệu quả, có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh viêm nhiễm đường hô hấp. Ảnh: Scientificorigin.