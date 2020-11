11 rapper Gen Z được dự đoán khuynh đảo nhạc Việt 2021

Hành Or: Hành Or từng được coi là một trong những chiến binh đáng gờm của Binz tại Rap Việt. Tuy không góp mặt trong trận chung kết, rapper sinh năm 1998 vẫn được nhiều người làm việc trong ngành giải trí đánh giá cao. Hành Or có ngoại hình sáng sân khấu, vũ đạo điêu luyện. Rapper Young Uno nhận định Hành Or có tố chất để kế thừa vị trí ngôi sao giải trí của Sơn Tùng M-TP nếu được đầu tư, đào tạo bài bản.