11 người phê ma túy trong quán karaoke ở Long An

Kiểm tra quán karaoke tại phường 4, TP Tân An (Long An), cảnh sát phát hiện 11 người dương tính chất ma túy.

Ngày 6/10, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an TP Tân An lập hồ sơ, điều tra 11 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

11 người được xác định dương tính ma túy tại 2 phòng hát. Ảnh: A.L.

Khoảng 1h cùng ngày, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP Tân An kiểm tra hành chính quán karaoke D.H., tại phường 4, TP Tân An.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 2 phòng đang hoạt động có một số chất ma túy và dụng cụ sử dụng.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện có 11 người (7 nam, 4 nữ) từ 23 tuổi đến 35 tuổi dương tính chất ma túy.