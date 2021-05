11 người mẫu nam nổi tiếng nhất mọi thời đại

9. Noah Mills làm người mẫu kiêm diễn viên. Anh bắt đầu hoạt động thời trang từ năm 2001. Đến năm 2004, Mills ra mắt trên sàn diễn Gucci và Saint Laurent. Kể từ đó, Noal Mills được săn đón rộng rãi. Anh tham gia chiến dịch nước hoa của Dolce & Gabbana, đóng phim Sex and the City 2, The Falcon and the Winter Soldier. Ảnh: Getty.