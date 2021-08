11 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người, 11 người đã thuê phòng hát để uống bia, sử dụng ma túy.

Ngày 23/8, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, đang củng cố hồ sơ xử phạt Nguyễn Quốc Tấn (30 tuổi, ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) do không chấp hành quyết định tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, 11 người khác còn bị xem xét xử lý do sử dụng trái phép chất ma túy và tụ tập đông người.

Nhóm khách hát hò, uống bia bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 22/8, Công an huyện Sông Lô kiểm tra đột xuất quán karaoke Khánh Cường do ông Tấn làm chủ. Quán này hoạt động bất chấp lệnh cấm của tỉnh.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 11 người đang tụ tập tại 2 phòng hát. Họ mở nhạc mạnh, uống bia, và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm nhanh tại chỗ, tất cả 11 người dương tính với chất cấm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết nhóm người trên đều là nhân viên từ các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Phú Thọ đi làm thuê ở Vĩnh Phúc. Do dịch Covid-19, họ không thể về nhà từ tháng 5.

Trước đó, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường... từ 12h ngày 1/5.