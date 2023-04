11 loại trái cây giúp giảm cân hiệu quả

Chuối, bưởi, lê, kiwi… là những loại trái cây giúp bạn giảm cân hiệu quả, tốt cho hệ tiêu hóa.

Bổ sung các loại trái cây như chuối, kiwi, lê sẽ giúp quá trình giảm cân hiệu quả, nhanh chóng. Ảnh: iStock.

Trái cây được biết đến là thực phẩm với vị ngọt tự nhiên, màu sắc tươi sáng, giàu chất dinh dưỡng. Trong trái cây có chứa nhiều dinh dưỡng như kali, vitamin C. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân tại Mỹ thường ít khi tiêu thụ trái cây. Trái cây cũng chứa folate, chất xơ, cùng nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến nghị người lớn nên ăn 1,5-2 trái cây/ngày để đạt hiệu quả dinh dưỡng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ăn nhiều trái cây giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường type II, ung thư và béo phì. Đây là những căn bệnh gây tử vong hàng đầu tại Mỹ.

Bên cạnh đó, chất xơ có trong hoa quả sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng, hiệu quả. So với những loại thực phẩm khác như hạt, ngũ cốc, trái cây không cần sơ chế mà vẫn đáp ứng được vị ngọt.

Trái cây có lượng calo thấp, nhiều chất xơ, dễ dàng chế biến và mang theo. Với những giá trị mang lại, bạn nên bổ sung trái cây vào thực đơn hàng ngày để nâng cao sức khỏe, giảm cân nhanh chóng và tối ưu thời gian.

Dưới đây là 11 loại trái cây tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình giảm cân bạn nên thêm vào chế độ ăn, theo Eat This Not That.

Chuối chứa nhiều chất xơ giúp giảm mỡ thừa hiệu quả. Ảnh: iStock.

Chuối

Chuối được biết đến là loại quả giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất xơ, giảm mỡ hiệu quả. Một quả chuối cung cấp khoảng 3 g chất xơ cho cơ thể. Nó giúp bạn no lâu hơn và cũng có thể điều chỉnh cân nặng.

Theo các nhà nghiên cứu, màu sắc của chuối có thể ảnh hưởng đến tác động giảm cân của nó. Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng hơn chuối chín, giúp cải thiện đường huyết, kiểm soát cân nặng. Với chuối chín, một số tinh bột kháng (chất xơ) chuyển thành đường, có nhiều đường hơn và ít chất xơ hơn chuối xanh cùng kích thước. Do đó, chuối xanh hỗ trợ giảm cân tốt hơn chuối chín.

Bưởi

Bưởi có vị chua, giúp giảm trọng lượng cơ thể. Loại trái cây này có hàm lượng calo thấp, cung cấp một hỗn hợp vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Giàu chất xơ và có kích thước lớn so với các loại trái cây khác, bưởi là lựa chọn lành mạnh giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ăn, cân bằng đường ruột, kiểm soát cân nặng, hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Bạn có thể kết hợp bưởi cùng phô mai tươi, salad vào thói quen ăn uống hàng ngày để tăng hương vị, chất dinh dưỡng.

Enzyme có trong dứa hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, giảm cân hiệu quả. Ảnh: iStock.

Dứa

Không chỉ là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, dứa còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra, lượng bromelain trong dứa, loại enzyme phân hủy protein hiệu quả, cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy.

Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, chất xơ dồi dào trong dứa thúc đẩy cảm giác no, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Theo nghiên cứu, lượng chất xơ tiêu thụ của người trưởng thành ở Mỹ thấp hơn một nửa so với khuyến nghị.

Bổ sung lượng chất xơ cần thiết vào chế độ ăn sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ béo phì.

Kết hợp dứa cùng với sữa chua, phô mai tươi, bạn sẽ có một bữa ăn nhẹ giàu protein, nhiều dinh dưỡng.

Bơ là loại trái cây dinh dưỡng, thích hợp cho người muốn giảm cân. Ảnh: Shutterstock.

Quả bơ

Dẫu bơ không có vị ngọt như các loại hoa quả khác, nhưng chúng vẫn được coi là loại trái cây tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình giảm cân. Quả bơ chứa nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Đây là yếu tố khiến cơ thể no lâu, hạn chế thói quen ăn vặt. Bởi vậy, nhiều người thêm bơ vào thực đơn giảm cân.

Tuy nhiên, bạn cần kiểm soát lượng ăn vì loại quả này có nhiều calo. Bạn có thể thêm bơ vào món salad, thịt gà xé nhỏ, cá ngừ đóng hộp hoặc nghiền và phết lên bánh mì nướng.

Quả mọng

Các loại quả mọng được biết đến với hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ cao giúp nâng cao sức khỏe. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn quả mọng vào buổi chiều sẽ ăn ít calo hơn vào bữa tối so với những người ăn kẹo hay đồ ăn vặt khác.

Bạn có thể kết hợp các loại quả mọng vào ly sinh tố hoặc bột yến mạch để mang lại hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Quả cherry

Cherry (quả anh đào), chứa nhiều chất chống oxy hóa, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm cân nhanh chóng. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột cho biết những con được ăn quả anh đào có lượng mỡ thừa ít hơn so với những con khác.

Thêm quả anh đào vào chế độ ăn sẽ giúp bạn bổ sung thêm chất xơ, đạt được mục tiêu giảm cân nhanh chóng.

Nếu mục tiêu là giảm cân, bạn có thể thêm quả lê vào thực đơn ăn uống. Ảnh: iStock.

Quả lê

Lê được coi là loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao, mỗi quả lê cung cấp 6 g chất xơ. Nếu bạn thêm lê vào chế độ ăn kiêng, bạn có thể giảm cân dễ dàng hơn so với việc ăn yến mạch. Tại Mỹ, mùa vụ của lê sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 8-10 hàng năm. Lê có thể được ăn trực tiếp hoặc nấu chín để thưởng thức.

Bạn có thể luộc chúng, phủ granola hoặc cắt thành hạt lựu ăn kèm ngũ cốc, bột yến mạch, để có một món tráng miệng tốt cho sức khỏe, giàu chất xơ.

Quả chanh

Chanh thuộc họ cam quýt, giúp giảm cân nhanh chóng. Chanh không chỉ chứa hàm lượng lớn vitamin C giúp tiêu hao lượng calo thừa. Vì thế, uống nước có pha vài giọt chanh sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ thừa cân uống thêm 900 ml nước mỗi ngày giúp giảm khoảng 2 kg trong một năm. Thêm vài giọt chanh tươi vào cốc nước giúp quá trình hydrat hóa tốt hơn và giảm cân nhanh hơn.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa hàm lượng nước cao (96%), lượng calo ít. Trên thực tế, 100 g dưa hấu chỉ chứa 30 calo giúp bạn giảm cân hiệu quả. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột phát hiện những con chuột tiêu thụ thức uống chiết xuất từ dưa hấu có lượng chất béo thấp hơn so với con chuột khác. Bên cạnh đó, ăn dưa hấu giúp cải thiện mức cholesterol trong máu.

Dưa hấu có thể được thưởng thức trong các món mặn, ăn nhẹ để tăng cường protein.

Thêm kiwi vào thực đơn sẽ giúp bạn nạp thêm các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, chất xơ. Ảnh: iStock.

Kiwi

Loại trái cây nhỏ này được biết đến với lớp vỏ bên ngoài sần sùi, màu nâu, nhiều chất dinh dưỡng. Dù là loại kiwi vàng hay xanh, chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin C, chất xơ hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Theo nghiên cứu, chế độ ăn nhiều chất xơ từ nông sản giúp bạn cảm thấy no nhanh, hỗ trợ quá trình giảm cân. Một quả kiwi chứa 2,1 g chất xơ, cung cấp 8% giá trị chất xơ cần thiết hàng ngày. Ngoài ra, kiwi cũng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ đường tiêu hóa.

Thêm kiwi vào món salad trái cây giúp bữa ăn thêm dinh dưỡng, giảm cân hiệu quả.

Đu đủ

Đủ đủ là loại hoa quả nhiệt đới, có ruột màu cam, hạt màu đen. Đu đủ chứa loại enzym tiêu hóa tự nhiên papain, giúp tiêu hóa thức ăn nhanh chóng. Ngoài ra, các hợp chất trong đu đủ có thể cải thiện các triệu chứng tiêu hóa liên quan đến hội chứng ruột kích thích (IBS). Đây là loại hoa quả có nguồn chất xơ dồi dào, tốt cho hệ tiêu hóa.

Thêm vào chế độ ăn kiêng những thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Chất xơ giúp bạn thấy no nhanh, hỗ trợ mục tiêu giảm cân.

Đu đủ có thể được ăn sống hoặc nấu chín, kết hợp cùng sốt tahini hoặc bơ hạt.