11 lô thuốc trị đau lưng bị buộc tiêu hủy do kém chất lượng

11 lô thuốc Myomethol tác dụng giãn cơ, nhập khẩu từ Thái Lan kém chất lượng buộc phải tiêu hủy, hai công ty liên quan bị phạt 130 triệu đồng.

Ngày 27/3, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty RX. Manufacturing Co., Ltd của Thái Lan, đại diện chấp hành quyết định xử phạt là Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Úc châu ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, 80 triệu đồng và buộc tiêu hủy 11 lô thuốc Myomethol, số giấy đăng ký lưu hành VN-17397-13 với lý do đã sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Số thuốc vi phạm thuộc 11 lô, có số từ 49U001 đến 49U011; sản xuất từ ngày 12/1/2021 đến 5/2/2021; hạn dùng từ 12/1/2024 đến 5/2/2024.

Trước đó, vào tháng 1, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi 11 lô thuốc này do các mẫu thuốc được kiểm tra chất lượng bổ sung không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan Methocarbamol isomer theo quy định tại Dược điển Mỹ (USP 42), vi phạm mức độ 2.

Thuốc Myomethol chứa hoạt chất Methocarbamol 500 mg thuộc nhóm thuốc giãn cơ, tăng trương lực cơ. Thuốc được chỉ định ở người bệnh bị đau lưng cấp tính do co thắt cơ xương, co thắt cơ, gãy xương hoặc trật khớp, co thắt cơ do chấn thương hoặc kích ứng thần kinh, sau phẫu thuật chỉnh hình, vẹo cổ...

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Úc Châu do không cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định của pháp luật đối với thuốc Myomethol, nên bị Cục Quản lý dược phạt số tiền 50 triệu đồng.