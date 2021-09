11 hãng phim tranh giành Brad Pitt, George Clooney

Nhiều hãng phim lớn tham gia đấu thầu để giành cơ hội sản xuất, phát hành bộ phim có mặt hai ngôi sao hạng A.

Ngày 24/9, theo Hollywood Reporter, một trong những cuộc chiến đấu thầu dự án phim lớn nhất trong năm đang diễn ra ở Hollywood.

Bốn hãng phim lớn Sony, Lionsgate, Apple, Netflix đều đang tranh giành bộ phim có mặt George Clooney, Brad Pitt. Tác phẩm mới của hai ngôi sao hạng A do Jon Watts - đạo diễn của Spider-Man: Homecoming - đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn và sản xuất.

Theo nguồn tin của Hollywood Reporter, Amazon, Annapurna, Universal, MGM và Warner Bros. cũng tham gia vào cuộc đấu thầu. Các hãng sản xuất đứng sau bộ phim là Smokehouse Pictures và Plan B Entertainment.

Đạo diễn Jon Watts chỉ đạo bộ phim có mặt Brad Pitt và George Clooney. Ảnh: Getty, Wire.

Hiện tại, thông tin về bộ phim được giữ kín. Theo Hollywood Reporter, các hãng phim muốn có bằng được bộ phim mới vì nhận thấy tiềm năng lợi nhuận từ hai bảo chứng phòng vé Brad Pitt và George Clooney.

Các hãng phim ở Hollywood hy vọng hai ngôi sao hạng A làm nên chuyện giống thành tích của Ocean's 11. Bộ phim mang về doanh thu 450 triệu USD năm 2001. Năm 2008, Brad Pitt và George Clooney cùng góp mặt trong Burn After Reading.

Với việc được 11 hãng phim tham gia tranh giành sản xuất, phát hành, thù lao của Brad Pitt và Clooney ít nhất ở mức 20 triệu USD , chưa bao gồm các khoản thưởng thêm sau khi ra mắt, theo Hollywood Reporter.

Đạo diễn Jon Watts cũng là cái tên được Hollywood săn đón. Anh chỉ đạo ba bộ phim về Người Nhện gồm Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home và Spider-Man: No Way Home. Năm 2019, phần phim Far From Home mang về 1,1 tỷ USD doanh thu.

Ngoài bộ phim No Way Home ra rạp ngày 17/12, Jon Watts được Marvel Studios mời làm đạo diễn trong phần mới của Fantastic Four.