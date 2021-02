11 diễn viên đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc

Kim Dong Wook: Kim Dong Wook sinh năm 1983, lần đầu "chạm ngõ" nghệ thuật vào năm 20 tuổi với bộ phim Vợ tôi là gangster 2. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình ăn khách như Five Senses in The Eros “Believe in The Moment”, Coffee Prince, Unstoppable Marriage, Radiant Office. Danh tiếng của nam diễn viên tăng nhanh nhờ vai diễn trong bom tấn giả tưởng Along with the Gods: The Two Worlds (2017).