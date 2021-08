11 bức tranh của Picasso sắp được bán đấu giá

Các tác phẩm này từng được trưng bày tại một nhà hàng theo chủ đề Picasso ở sòng bạc Las Vegas, Mỹ.

Tập đoàn khách sạn MGM Resorts International đã mời nhà đấu giá Sotheby’s đến Las Vegas để xúc tiến việc bán 11 bức tranh của Picasso. Những bức tranh này được ông trùm sòng bạc Steve Wynn thu mua nhiều năm trước và được trưng bày tại một nhà hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh khách sạn, MGM cũng hướng đến việc trở thành thế lực mới trong làng nghệ thuật đương đại. Bằng cách bán các tác phẩm của Picasso, MGM muốn thu về một số tiền lớn và mở rộng bộ sưu tập nghệ thuật đương đại theo những hướng khác.

Bức tranh Pierrot được ông Wynn mua năm 1997 với giá 750.000 USD . Ảnh: WSJ.

Phiên rao bán dự kiến ​​thu về ít nhất 70 triệu USD , đang thu hút rất nhiều sự chú ý của giới nghệ thuật. Trước đây, nhà đấu giá Sotheby’s chưa có nhiều hoạt động đấu giá tại một sòng bạc. Lần thử nghiệm này có thể thăm dò khán giả xem họ có thích ý tưởng này hay không.

Sotheby’s cũng đang tận dụng danh tiếng là một trong những đơn vị sưu tập tác phẩm của Picasso hàng đầu thế giới để thu hút người đấu giá tiềm năng.

Những bức tranh đáng chú ý lần này bao gồm: Bức chân dung năm 1938 Woman in a Red-Orange Beret, dự kiến bán với giá ít nhất 20 triệu USD . Bức tranh cao khoảng 182 cm Man and Child năm 1969, cũng dự kiến ​thu về ít nhất 20 triệu USD . Bức tranh Bust of a Man cùng năm được cho là có giá ít nhất 10 triệu USD .

Các tác phẩm khác nhỏ hơn bao gồm một chiếc bình gốm ước tính trị giá 60.000 USD hay bức vẽ năm 1917 Pierrot cũng ước tính mang về ít nhất 2,5 triệu USD .

Theo Ari Kastrati, giám đốc khách sạn thuộc MGM, số tiền thu được từ phiên đấu giá lần này sẽ để mua thêm các tác phẩm đương đại của phụ nữ và nghệ sĩ da màu. “Chúng tôi đang phát triển đa dạng”, ông Ari Kastrati thông tin thêm.

Ông Kastrati cho biết ý tưởng về phiên đấu giá đã được hình thành từ vài năm trước. Tuy nhiên, đại dịch ảnh hưởng đến mọi thứ và sự kiện lần này cũng diễn ra trùng với sinh nhật lần thứ 140 của Picasso vào tháng 10 tới.

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, thông tin chi tiết về địa điểm và cách thức đấu giá đang được thảo luận. Đơn vị tổ chức cho biết có thể sẽ lựa chọn phòng khiêu vũ thay vì sàn sòng bạc hoặc nhà hàng theo phong cách Picasso.