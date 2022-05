11 bộ phim siêu anh hùng chuẩn bị ra mắt

Sau khi đạo diễn Scott Derrickson rời loạt Doctor Strange, Sam Raimi tiếp quản thương hiệu và thực hiện phần phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Chủ tịch Marvel Kevin Feige mô tả bộ phim là cuộc phiêu lưu ly kỳ, đáng sợ và thách thức tâm trí. Trong phim, Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams và Chiwetel Ejiofor lần lượt thể hiện lại vai diễn của mình là Tiến sĩ Stephen Strange, Tiến sĩ Christine Palmer và Nam tước Mordo. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) cũng sẽ tham gia phần tiếp theo ra rạp ngày 6/5. Ảnh: Marvel Studios.