10.797 ca mắc Covid-19 mới trên 43 tỉnh, thành phố

Ngày 24/8 có tổng cộng 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 trường hợp ghi nhận trong nước.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 10.797, ghi nhận tại 43 tỉnh, thành phố. Trong đó, 6.780 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

7.663 người khỏi bệnh. Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (184.872), Bình Dương (77.053), Đồng Nai (19.110). Tại Hà Nội có 66 ca.

Số bệnh nhân qua đời là 348, trong đó TP.HCM có 292 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 275.085 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 24/8 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Khánh Hòa Đồng Tháp Đà Nẵng Tây Ninh Tiền Giang Cần Thơ Số ca mắc trong ngày Người 4627 3628 799 393 203 162 153 105 93 72

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số bệnh nhân ghi nhận trong nước là 365.152 ca, trong đó, 159.501 người đã được công bố khỏi Covid-19.

7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Bốn tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (184.872), Bình Dương (77.053), Đồng Nai (19.110), Long An (18.586), Tiền Giang (7.836).





Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Tối 24/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 348 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại TP.HCM (292), Bình Dương (35), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Tiền Giang (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Thừa Thiên Huế (1).

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca. Số lượng này chiếm 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Ngày 23/8, 275.085 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.647.353 liều, trong đó, 15.725.040 người đã được tiêm mũi 1, số người được tiêm đủ 2 mũi là 1.922.313.





Sáng 24/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Qua phản ánh trên phương tiện truyền thông, một số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng thu tiền để được tiêm vaccine Covid-19. Bộ Y tế khẳng định việc làm này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bộ.

Vì sao người đã tiêm vaccine Covid-19 vẫn cần thực hiện 5K? Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, người dân không cần thiết phải thực hiện xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vaccine Covid-19 mà nên tiếp tục tuân thủ biện pháp 5K.