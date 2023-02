1.001 góc hẹn hò 'tình bể bình' mùa Valentine tại Vinhomes Grand Park

Giữa tiết trời mát mẻ của tháng 2, tay trong tay cùng người yêu dạo bước trên những con đường lãng mạn sẽ mang đến cảm xúc khó quên. Đại đô thị này sở hữu đa dạng chủ đề, từ vườn Nhật The Origami an yên tượng trưng cho cuộc sống thanh bình hạnh phúc, đến những thiết kế sang chảnh, đậm chất Mỹ tại The Beverly, Công viên Ánh sáng lung linh hay không gian lãng mạn của biển hồ rộng lớn cùng bờ cát trắng trải dài… Dù bước tới đâu, các cặp đôi cũng có cơ hội check-in “sống ảo”, cùng lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.